https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766017421.html

Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года

Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года - РИА Новости, 29.12.2021

Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года

Защита петербургского блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:25

2021-12-29T15:25

2021-12-29T15:25

происшествия

блогер

россия

юрий хованский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Защита петербургского блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с сегодняшнего дня, а не с 8 января, как настаивает следствие, сообщил журналистам адвокат Александр Передрук."Мы будем настаивать на изменении меры пресечения с сегодняшнего дня. Мы согласны в том, что лишать свободы Юрия Хованского нет никакой необходимости, мы в этой части будем поддерживать изменение меры пресечения", - сказал Передрук.По его словам, Хованский никогда не собирался скрываться от следствия и влиять на ход расследования."Позиция Хованского не изменилась: он признал факт того, что он исполнял эту песню, но оспаривает год и утверждает, что она была исполнена намного раньше, а именно в 2012 году. По версии следствия, это было сделано не раньше 2020 года", - добавил он.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20211229/sud-1765980064.html

https://ria.ru/20211123/khovanskiy-1760359505.html

https://ria.ru/20211227/strimery-1765688525.html

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происшествия, блогер, россия, юрий хованский