https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766017421.html
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года - РИА Новости, 29.12.2021
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года
Защита петербургского блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:25
2021-12-29T15:25
2021-12-29T15:25
происшествия
блогер
россия
юрий хованский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736514367_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_66771a63938e6e29119f04d0ea133915.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Защита петербургского блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с сегодняшнего дня, а не с 8 января, как настаивает следствие, сообщил журналистам адвокат Александр Передрук."Мы будем настаивать на изменении меры пресечения с сегодняшнего дня. Мы согласны в том, что лишать свободы Юрия Хованского нет никакой необходимости, мы в этой части будем поддерживать изменение меры пресечения", - сказал Передрук.По его словам, Хованский никогда не собирался скрываться от следствия и влиять на ход расследования."Позиция Хованского не изменилась: он признал факт того, что он исполнял эту песню, но оспаривает год и утверждает, что она была исполнена намного раньше, а именно в 2012 году. По версии следствия, это было сделано не раньше 2020 года", - добавил он.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20211229/sud-1765980064.html
https://ria.ru/20211123/khovanskiy-1760359505.html
https://ria.ru/20211227/strimery-1765688525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736514367_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_7bd572c64c4ef25f85619dfc2cf89d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, блогер, россия, юрий хованский
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года
Защита Хованского попросит суд выпустить блогера из СИЗО до Нового года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости.
Защита петербургского блогера Юрия Хованского
, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с сегодняшнего дня, а не с 8 января, как настаивает следствие, сообщил журналистам адвокат Александр Передрук.
"Мы будем настаивать на изменении меры пресечения с сегодняшнего дня. Мы согласны в том, что лишать свободы Юрия Хованского нет никакой необходимости, мы в этой части будем поддерживать изменение меры пресечения", - сказал Передрук.
По его словам, Хованский никогда не собирался скрываться от следствия и влиять на ход расследования.
"Позиция Хованского не изменилась: он признал факт того, что он исполнял эту песню, но оспаривает год и утверждает, что она была исполнена намного раньше, а именно в 2012 году. По версии следствия, это было сделано не раньше 2020 года", - добавил он.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.
Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым
. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.
В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).