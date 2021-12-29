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https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766017421.html
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года - РИА Новости, 29.12.2021
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года
Защита петербургского блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:25
2021-12-29T15:25
происшествия
блогер
россия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Защита петербургского блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с сегодняшнего дня, а не с 8 января, как настаивает следствие, сообщил журналистам адвокат Александр Передрук."Мы будем настаивать на изменении меры пресечения с сегодняшнего дня. Мы согласны в том, что лишать свободы Юрия Хованского нет никакой необходимости, мы в этой части будем поддерживать изменение меры пресечения", - сказал Передрук.По его словам, Хованский никогда не собирался скрываться от следствия и влиять на ход расследования."Позиция Хованского не изменилась: он признал факт того, что он исполнял эту песню, но оспаривает год и утверждает, что она была исполнена намного раньше, а именно в 2012 году. По версии следствия, это было сделано не раньше 2020 года", - добавил он.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20211229/sud-1765980064.html
https://ria.ru/20211123/khovanskiy-1760359505.html
https://ria.ru/20211227/strimery-1765688525.html
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происшествия, блогер, россия, юрий хованский
15:25 29.12.2021
 
Защита Хованского попросит выпустить блогера до Нового года

Защита Хованского попросит суд выпустить блогера из СИЗО до Нового года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде
Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Защита петербургского блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, будет просить суд изменить меру пресечения с сегодняшнего дня, а не с 8 января, как настаивает следствие, сообщил журналистам адвокат Александр Передрук.
"Мы будем настаивать на изменении меры пресечения с сегодняшнего дня. Мы согласны в том, что лишать свободы Юрия Хованского нет никакой необходимости, мы в этой части будем поддерживать изменение меры пресечения", - сказал Передрук.
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
12:50
Суд в Петербурге "заминировали" перед заседанием по делу блогера Хованского
По его словам, Хованский никогда не собирался скрываться от следствия и влиять на ход расследования.
"Позиция Хованского не изменилась: он признал факт того, что он исполнял эту песню, но оспаривает год и утверждает, что она была исполнена намного раньше, а именно в 2012 году. По версии следствия, это было сделано не раньше 2020 года", - добавил он.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 15:42
Защита блогера Хованского пожаловалась в прокуратуру на давление следствия
Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.
В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 16:41
В Брянске отправили в колонию стримеров, закопавших инвалида в могилу
 
ПроисшествияБлогерРоссияЮрий Хованский
 
 
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