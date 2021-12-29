В Общественной палате оценили идею об отмене моратория на смертную казнь
Член Общественной палаты Филатова: возврат к смертной казни не имеет правовых предпосылок
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правовых предпосылок решение о возвращении смертной казни в РФ в ближайшее время не имеет, считает первый заместитель комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов Общественной палаты РФ Мария Филатова.
Так она прокомментировала новую книгу председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл", не исключившего вероятность возврата смертной казни в России в будущем в качестве высшей меры наказания. Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ.
"В ОП пока мы эту мысль даже не обсуждали, с учетом того, что сам Конституционный суд ввел мораторий на использование смертной казни причем подтвердил это не в одном, а в нескольких решениях. Я думаю, что в ближайшее время правовых предпосылок такое решение, наверное, не имеет. Возможно, Валерий Дмитриевич (Зорькин - ред.) говорил о другой ситуации, в другом контексте", - сказала РИА Новости Филатова.
Она отметила, что пока в текущей правовой ситуации, как ей кажется, говорить об этом преждевременно и необоснованно, потому что у России еще есть международные обязательства в Совете Европы, которые никто пока не отменял.
Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.