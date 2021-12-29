https://ria.ru/20211229/kazn-1765961011.html

В Общественной палате оценили идею об отмене моратория на смертную казнь

В Общественной палате оценили идею об отмене моратория на смертную казнь - РИА Новости, 29.12.2021

В Общественной палате оценили идею об отмене моратория на смертную казнь

Правовых предпосылок решение о возвращении смертной казни в РФ в ближайшее время не имеет, считает первый заместитель комиссии по экспертизе общественно... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:34

2021-12-29T11:34

2021-12-29T11:34

общество

общественная палата рф

мария филатова

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правовых предпосылок решение о возвращении смертной казни в РФ в ближайшее время не имеет, считает первый заместитель комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов Общественной палаты РФ Мария Филатова.Так она прокомментировала новую книгу председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл", не исключившего вероятность возврата смертной казни в России в будущем в качестве высшей меры наказания. Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ."В ОП пока мы эту мысль даже не обсуждали, с учетом того, что сам Конституционный суд ввел мораторий на использование смертной казни причем подтвердил это не в одном, а в нескольких решениях. Я думаю, что в ближайшее время правовых предпосылок такое решение, наверное, не имеет. Возможно, Валерий Дмитриевич (Зорькин - ред.) говорил о другой ситуации, в другом контексте", - сказала РИА Новости Филатова.Она отметила, что пока в текущей правовой ситуации, как ей кажется, говорить об этом преждевременно и необоснованно, потому что у России еще есть международные обязательства в Совете Европы, которые никто пока не отменял.Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.

https://ria.ru/20211229/kazn-1765952730.html

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общество, общественная палата рф, мария филатова, россия