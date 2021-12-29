https://ria.ru/20211229/kazn-1765927821.html

В России всерьез задумались о возвращении смертной казни

Председатель КС допустил возможность возвращения смертной казни в России - РИА Новости, 29.12.2021

В России всерьез задумались о возвращении смертной казни

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:51

2021-12-29T03:51

2021-12-29T08:29

общество

валерий зорькин

конституционный суд рф

совет европы

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной накануне на сайте КС.Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.Судья отметил, что вопрос полностью закрыть до тех пор, пока существует практика умышленных убийств. Он подчеркнул, что здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране.Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.

https://ria.ru/20211222/kazn-1764831302.html

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общество, валерий зорькин, конституционный суд рф, совет европы, россия