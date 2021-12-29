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В России всерьез задумались о возвращении смертной казни
Председатель КС допустил возможность возвращения смертной казни в России - РИА Новости, 29.12.2021
В России всерьез задумались о возвращении смертной казни
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:51
2021-12-29T08:29
общество
валерий зорькин
конституционный суд рф
совет европы
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной накануне на сайте КС.Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.Судья отметил, что вопрос полностью закрыть до тех пор, пока существует практика умышленных убийств. Он подчеркнул, что здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране.Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.
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общество, валерий зорькин, конституционный суд рф, совет европы, россия
03:51 29.12.2021 (обновлено: 08:29 29.12.2021)
 
Председатель КС допустил возможность возвращения смертной казни в России

Глава Конституционного суда Зорькин: в России в будущем возможно введение смертной казни

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной накануне на сайте КС.
Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.
"То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — подчеркнул Зорькин.
Судья отметил, что вопрос полностью закрыть до тех пор, пока существует практика умышленных убийств. Он подчеркнул, что здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране.

"От того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства", — заключил автор книги.

Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.
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ОбществоВалерий ЗорькинКонституционный суд РФСовет ЕвропыРоссия
 
 
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