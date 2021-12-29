https://ria.ru/20211229/izbienie-1765962373.html

В Краснодаре завели дело на мужчину, избившего пенсионерку

В Краснодаре завели дело на мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 29.12.2021

В Краснодаре завели дело на мужчину, избившего пенсионерку

Личность мужчины, избивавшего пенсионерку в Краснодаре на улице Трудовой Славы, установлена, против него возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:39

2021-12-29T11:39

2021-12-29T11:39

происшествия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Личность мужчины, избивавшего пенсионерку в Краснодаре на улице Трудовой Славы, установлена, против него возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УМВД Артем Коноваленко.Следствием установлено, что мужчина избивший пожилую женщину, – 39-летний местный житель Краснодара. Как сообщает ведомство, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжести вреда здоровью, а также за угрозу убийством."В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - сказал Коноваленко.Он добавил, что в процессе конфликта обидчик нанёс удар ещё одному местному жителю, который пытался заступиться за пенсионерку, что, по мнению Коноваленко, может стать поводом для возбуждения ещё одного уголовного дела."По предварительным данным, у пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости, что может быть квалифицировано как причинение средней тяжести вреда здоровью, за что предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - подчеркнул Коноваленко. При этом он отметил, что вырубка деревьев осуществлялась на законных основаниях. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.Мужчина избил пенсионерку в Краснодаре за то, что она сделала замечание по вырубке деревьев около ее дома. После избиения пенсионерка и очевидцы обратились в полицию, которая занялась поисками обидчика.

https://ria.ru/20210808/sidelka-1744919323.html

https://ria.ru/20210903/izbienie-1748416680.html

https://ria.ru/20210630/smert-1739117859.html

краснодар

россия

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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия