Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/izbienie-1765962373.html
В Краснодаре завели дело на мужчину, избившего пенсионерку
В Краснодаре завели дело на мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 29.12.2021
В Краснодаре завели дело на мужчину, избившего пенсионерку
Личность мужчины, избивавшего пенсионерку в Краснодаре на улице Трудовой Славы, установлена, против него возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:39
2021-12-29T11:39
происшествия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Личность мужчины, избивавшего пенсионерку в Краснодаре на улице Трудовой Славы, установлена, против него возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УМВД Артем Коноваленко.Следствием установлено, что мужчина избивший пожилую женщину, – 39-летний местный житель Краснодара. Как сообщает ведомство, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжести вреда здоровью, а также за угрозу убийством."В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - сказал Коноваленко.Он добавил, что в процессе конфликта обидчик нанёс удар ещё одному местному жителю, который пытался заступиться за пенсионерку, что, по мнению Коноваленко, может стать поводом для возбуждения ещё одного уголовного дела."По предварительным данным, у пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости, что может быть квалифицировано как причинение средней тяжести вреда здоровью, за что предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - подчеркнул Коноваленко. При этом он отметил, что вырубка деревьев осуществлялась на законных основаниях. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.Мужчина избил пенсионерку в Краснодаре за то, что она сделала замечание по вырубке деревьев около ее дома. После избиения пенсионерка и очевидцы обратились в полицию, которая занялась поисками обидчика.
https://ria.ru/20210808/sidelka-1744919323.html
https://ria.ru/20210903/izbienie-1748416680.html
https://ria.ru/20210630/smert-1739117859.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
11:39 29.12.2021
 
В Краснодаре завели дело на мужчину, избившего пенсионерку

В Краснодаре возбудили уголовное дело против мужчины, избившего пенсионерку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Личность мужчины, избивавшего пенсионерку в Краснодаре на улице Трудовой Славы, установлена, против него возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УМВД Артем Коноваленко.
Следствием установлено, что мужчина избивший пожилую женщину, – 39-летний местный житель Краснодара. Как сообщает ведомство, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжести вреда здоровью, а также за угрозу убийством.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 12:40
Прокуратура проверит информацию о сиделке, избившей пенсионерку на Урале
"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - сказал Коноваленко.
Он добавил, что в процессе конфликта обидчик нанёс удар ещё одному местному жителю, который пытался заступиться за пенсионерку, что, по мнению Коноваленко, может стать поводом для возбуждения ещё одного уголовного дела.
Валерий после избиения
3 сентября, 08:00
"Избил утюгом". Напавший на пенсионеров тольяттинец остается на свободе
"По предварительным данным, у пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости, что может быть квалифицировано как причинение средней тяжести вреда здоровью, за что предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - подчеркнул Коноваленко. При этом он отметил, что вырубка деревьев осуществлялась на законных основаниях. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.
Мужчина избил пенсионерку в Краснодаре за то, что она сделала замечание по вырубке деревьев около ее дома. После избиения пенсионерка и очевидцы обратились в полицию, которая занялась поисками обидчика.
Медицинский работник возле кровати пациента - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 08:00
Омских врачей обвинили в избиении умирающей пациентки
 
ПроисшествияКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран