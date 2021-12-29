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Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ
Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ - РИА Новости, 29.12.2021
Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным ход реализации программ по углублению... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:03
2021-12-29T21:03
в мире
белоруссия
союзное государство
михаил мишустин
россия
роман головченко
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным ход реализации программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства двух стран, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.В ноябре в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран."Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерства и ведомства двух стран работают над реализацией мероприятий, предусмотренных союзными программами.Кроме того, согласно сообщению, стороны обсудили перспективные мероприятия углубления промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов.Головченко и Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе-октябре 2021 года вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двухстороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться.
https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html
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в мире, белоруссия, союзное государство, михаил мишустин, россия, роман головченко
21:03 29.12.2021
 
Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ

Премьер Белоруссии Головченко обсудил с Мишустиным реализацию программ по интеграции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным ход реализации программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства двух стран, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.
В ноябре в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
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"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерства и ведомства двух стран работают над реализацией мероприятий, предусмотренных союзными программами.
Кроме того, согласно сообщению, стороны обсудили перспективные мероприятия углубления промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов.
Головченко и Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе-октябре 2021 года вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двухстороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться.
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В миреБелоруссияСоюзное государствоМихаил МишустинРоссияРоман Головченко
 
 
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