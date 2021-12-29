https://ria.ru/20211229/integratsiya-1766080934.html

Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ

Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ - РИА Новости, 29.12.2021

Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным ход реализации программ по углублению... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:03

2021-12-29T21:03

2021-12-29T21:03

в мире

белоруссия

союзное государство

михаил мишустин

россия

роман головченко

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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным ход реализации программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства двух стран, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.В ноябре в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран."Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерства и ведомства двух стран работают над реализацией мероприятий, предусмотренных союзными программами.Кроме того, согласно сообщению, стороны обсудили перспективные мероприятия углубления промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов.Головченко и Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе-октябре 2021 года вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двухстороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться.

https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html

https://ria.ru/20211229/kooperatsiya-1766033424.html

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в мире, белоруссия, союзное государство, михаил мишустин, россия, роман головченко