Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным реализацию союзных программ
Премьер Белоруссии Головченко обсудил с Мишустиным реализацию программ по интеграции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным ход реализации программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства двух стран, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.
В ноябре в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерства и ведомства двух стран работают над реализацией мероприятий, предусмотренных союзными программами.
Кроме того, согласно сообщению, стороны обсудили перспективные мероприятия углубления промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов.
Головченко и Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе-октябре 2021 года вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двухстороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться.