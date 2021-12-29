https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1766085819.html

Утвержден порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев

Утвержден порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев - РИА Новости, 29.12.2021

Утвержден порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев

МВД утвердило порядок фотографирования и дактилоскопической регистрации иностранцев, приезжающих в Россию на срок более 90 дней или на работу. Документ... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:55

2021-12-29T21:55

2021-12-29T23:55

белоруссия

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. МВД утвердило порядок фотографирования и дактилоскопической регистрации иностранцев, приезжающих в Россию на срок более 90 дней или на работу. Документ опубликован на портале правовой информации.Процедуру будут проводить уполномоченные сотрудники территориальных органов Министерства внутренних дел, а в некоторых регионах — уполномоченное на это государственное унитарное предприятие, подведомственное МВД."Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением лиц: не предъявивших документ, подтверждающий прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования", — сказано в документе.В этот же список входят иностранцы, информацию о которых не нашли в системе ведомства ЦИАДИС-МВД; те, кто изменил свои персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство и т.д.); у кого выявлено стойкое изменение кожных покровов (шрамы, тату и т.д.); либо же прошло десять лет с момента предыдущего фотографирования.Описан его порядок: в целом фотография аналогична той, которую делают на другие документы. В том числе иностранцам разрешат делать фото в головном уборе, не скрывающем овала лица. Не допускается фото в форменной одежде, верхней одежде, а также в линзах, изменяющих цвет глаз и т.д.Некоторым иностранцам не нужно проходить дактилоскопию и фотографирование: в том числе это граждане Белоруссии, должностные лица международных организаций, въехавших в Россию по работе; не достигшие возраста шести лет; некоторые дипломаты.Ранее стало известно, что для некоторых иностранцев (тех, кто въезжает на срок более 90 дней и для трудовых мигрантов) в России ввели обязательные дактилоскопию и фотографирование.

https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html

https://ria.ru/20211228/mvd-1765819254.html

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белоруссия, россия