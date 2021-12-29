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Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики - РИА Новости, 29.12.2021
Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
Трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний, справки... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:27
2021-12-29T00:27
общество
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний, справки будут действительны в течение года, по истечении этого срока тесты нужно будет делать повторно, соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 декабря 2021 года.Речь в нем идет об иностранцах, прибывших в Россию на срок более 90 дней и не планирующих работать в стране, а также о тех, кто приехал в РФ для осуществления трудовой деятельности.Пункт, упомянутый в правилах, подразумевает, что иностранцы должны также пройти тесты на наркотики и на представляющие опасность для окружающих инфекционные заболевания. При этом тесты на ВИЧ они должны пройти в медицинских организациях на территории РФ.Кроме того, эти же категории иностранцев должны будут проходить данные тесты повторно спустя 30 дней со дня истечения срока действия медицинских документов, подтверждающих прохождение ими этих медицинских освидетельствований.При этом, как сообщалось на сайте МВД РФ в июле 2021 года, предполагаемый срок действия этих справок составит один год: "В рамках реализации федерального закона № 274-ФЗ Минздравом России по согласованию с МВД России будет издан приказ, который установит срок действия соответствующих медицинских документов, равный одному году".
https://ria.ru/20211228/mvd-1765819254.html
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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия
00:27 29.12.2021
 
Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики

Некоторых трудовых мигрантов и иностранцев обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний, справки будут действительны в течение года, по истечении этого срока тесты нужно будет делать повторно, соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 декабря 2021 года.
"Данные иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи медицинского освидетельствования", - говорится в документе.
Речь в нем идет об иностранцах, прибывших в Россию на срок более 90 дней и не планирующих работать в стране, а также о тех, кто приехал в РФ для осуществления трудовой деятельности.
Пункт, упомянутый в правилах, подразумевает, что иностранцы должны также пройти тесты на наркотики и на представляющие опасность для окружающих инфекционные заболевания. При этом тесты на ВИЧ они должны пройти в медицинских организациях на территории РФ.
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Кроме того, эти же категории иностранцев должны будут проходить данные тесты повторно спустя 30 дней со дня истечения срока действия медицинских документов, подтверждающих прохождение ими этих медицинских освидетельствований.
При этом, как сообщалось на сайте МВД РФ в июле 2021 года, предполагаемый срок действия этих справок составит один год: "В рамках реализации федерального закона № 274-ФЗ Минздравом России по согласованию с МВД России будет издан приказ, который установит срок действия соответствующих медицинских документов, равный одному году".
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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