https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html

Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики

Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики - РИА Новости, 29.12.2021

Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики

Трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний, справки... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T00:27

2021-12-29T00:27

2021-12-29T00:27

общество

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний, справки будут действительны в течение года, по истечении этого срока тесты нужно будет делать повторно, соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 декабря 2021 года.Речь в нем идет об иностранцах, прибывших в Россию на срок более 90 дней и не планирующих работать в стране, а также о тех, кто приехал в РФ для осуществления трудовой деятельности.Пункт, упомянутый в правилах, подразумевает, что иностранцы должны также пройти тесты на наркотики и на представляющие опасность для окружающих инфекционные заболевания. При этом тесты на ВИЧ они должны пройти в медицинских организациях на территории РФ.Кроме того, эти же категории иностранцев должны будут проходить данные тесты повторно спустя 30 дней со дня истечения срока действия медицинских документов, подтверждающих прохождение ими этих медицинских освидетельствований.При этом, как сообщалось на сайте МВД РФ в июле 2021 года, предполагаемый срок действия этих справок составит один год: "В рамках реализации федерального закона № 274-ФЗ Минздравом России по согласованию с МВД России будет издан приказ, который установит срок действия соответствующих медицинских документов, равный одному году".

https://ria.ru/20211228/mvd-1765819254.html

https://ria.ru/20211228/migratsiya-1765879826.html

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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия