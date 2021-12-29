https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766088877.html

Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства

Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства - РИА Новости, 30.12.2021

Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-29T22:40

2021-12-29T22:40

2021-12-30T01:18

общество

владимир путин

александр хинштейн

единая россия

госдума рф

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что "иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ".

https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1766085819.html

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общество, владимир путин, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, россия