https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766088877.html
Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства
Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства - РИА Новости, 30.12.2021
Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-29T22:40
2021-12-29T22:40
2021-12-30T01:18
общество
владимир путин
александр хинштейн
единая россия
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россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что "иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ".
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общество, владимир путин, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, россия
22:40 29.12.2021 (обновлено: 01:18 30.12.2021)
Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства
Депутат Госдумы Хинштейн предложил лишать гражданства России по праву рождения