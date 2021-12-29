https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766053176.html
Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке
Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке - РИА Новости, 29.12.2021
Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке
Президентский законопроект о гражданстве РФ будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года, сообщил РИА Новости глава председатель думского РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:58
2021-12-29T17:58
2021-12-29T17:58
общество
владимир путин
снг
госдума рф
леонид калашников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/89/916438920_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8b326566317c336b6b29e79dd6e0a719.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президентский законопроект о гражданстве РФ будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года, сообщил РИА Новости глава председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Президентские законопроекты рассматриваются в приоритетном порядке. Будет рассмотрен через месяц, через два", - сказал Калашников, добавив, что законопроект будет направлен в его комитет.
https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766036241.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/89/916438920_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_96bcc4942534a63741b582c2c1ba8025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, снг, госдума рф, леонид калашников, россия
Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке
Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке в начале 2022 года