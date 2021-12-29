https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766053176.html

Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке

Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке - РИА Новости, 29.12.2021

Госдума рассмотрит законопроект о гражданстве в приоритетном порядке

Президентский законопроект о гражданстве РФ будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года, сообщил РИА Новости глава председатель думского РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:58

2021-12-29T17:58

2021-12-29T17:58

общество

владимир путин

снг

госдума рф

леонид калашников

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президентский законопроект о гражданстве РФ будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года, сообщил РИА Новости глава председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Президентские законопроекты рассматриваются в приоритетном порядке. Будет рассмотрен через месяц, через два", - сказал Калашников, добавив, что законопроект будет направлен в его комитет.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766036241.html

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общество, владимир путин, снг, госдума рф, леонид калашников, россия