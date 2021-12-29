https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766036241.html

Жириновский прокомментировал президентский законопроект о гражданстве

Жириновский прокомментировал президентский законопроект о гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021

Жириновский прокомментировал президентский законопроект о гражданстве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя президентский законопроект о гражданстве России, заявил РИА Новости, что в проекте много новелл, возможно, это... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:55

2021-12-29T16:55

2021-12-29T16:55

общество

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владимир жириновский

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя президентский законопроект о гражданстве России, заявил РИА Новости, что в проекте много новелл, возможно, это приведет к воссоединению исторических земель России.В среду стало известно, что президент внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц, а также вводит процедуру прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления."Возможно, что постепенно это приведет и к воссоединению исторических земель России. Но на этот раз не должно создаваться никаких республик или союзов. Все объединительные процессы только под флагом России и на правах административных регионов", - сказал Жириновский.Как отметил депутат, в новом законопроекте о гражданстве РФ несколько важных новелл. Документ повышает статус процедуры вступления в гражданство России, предъявляет особые моральные требования к кандидатам, а также исключает вступление в гражданство РФ по формальным основаниям. "Никакой покупки российского паспорта быть не может", - сказал он."Еще одно новшество в том, что население территорий бывшего СССР и все наши бывшие соотечественники по умолчанию наделяются приоритетным правом для получения гражданства России. При этом для них процедура ускоряется до 3 месяцев за счет передачи части полномочий МВД и МИДу. Это фактически то, что и предлагала ЛДПР на протяжении многих лет – выдавать паспорта русским прямо в консульствах России, без всяких проволочек", - подчеркнул Жириновский.Депутат также добавил, что СССР нет вот уже 30 лет, при этом огромное культурное пространство русского мира все еще существует, а Россия остается его сердцем, без которого остальные "части тела просто умрут"."И поэтому все равно на окраинах России происходят центростремительные процессы, а нам остается им лишь помочь. Никого не нужно загонять в гражданство России, никого не нужно уговаривать. Это и так происходит, само по себе. А мы должны лишь создать условия для воссоединения бывших соотечественников", - заключил Жириновский.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765975556.html

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765954046.html

https://ria.ru/20211226/grazhdanstvo-1765513424.html

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общество, ссср, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, россия, гражданство