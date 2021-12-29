https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1766002147.html
"СР — За правду" объявила о поддержке законопроекта о гражданстве
"СР — За правду" объявила о поддержке законопроекта о гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021
"СР — За правду" объявила о поддержке законопроекта о гражданстве
Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ, заявил РИА Новости руководитель фракции Сергей... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:27
2021-12-29T14:27
2021-12-29T14:41
россия
общество
владимир путин
госдума рф
сергей миронов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ, заявил РИА Новости руководитель фракции Сергей Миронов.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Мы безусловно поддержим президентский законопроект о гражданстве", - сказал Миронов. Парламентарий отметил, что предложенные изменения помогут, во-первых, претендовать на упрощённый приём гражданства всем соотечественникам из бывшего СССР - это хорошая новость для русскоязычных жителей Прибалтики, Средней Азии и Украины, желающие вернуться в Россию."Во-вторых, президент очень правильно предложил отказать в упрощённом получении гражданства через фиктивные браки, это станет возможно только для тех супругов, у которых есть общие дети", - добавил он.Кроме того, по его словам, законопроект позволяет гибко реагировать на гуманитарные кризисы и непредвиденные ситуации.
https://ria.ru/20211229/sovfed-1765955967.html
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россия, общество, владимир путин, госдума рф, сергей миронов
14:27 29.12.2021 (обновлено: 14:41 29.12.2021)
"СР — За правду" объявила о поддержке законопроекта о гражданстве
Глава "СР — За правду" Миронов объявил о поддержке законопроекта о гражданстве