https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765981144.html
Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас
Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас - РИА Новости, 29.12.2021
Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас
Парламентарии рассмотрят законопроект о гражданстве РФ в весеннюю сессию, документ соответствует конституции, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:54
2021-12-29T12:54
2021-12-29T12:58
общество
андрей клишас
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Парламентарии рассмотрят законопроект о гражданстве РФ в весеннюю сессию, документ соответствует конституции, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Проект будет рассмотрен в весеннюю сессию. Проект соответствует конституции и является логичным продолжением работы по модернизации законодательства после конституционной реформы 2020 года", - сказал политик.
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общество, андрей клишас, россия, владимир путин, госдума рф
12:54 29.12.2021 (обновлено: 12:58 29.12.2021)
Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас
Сенатор Клишас: законопроект о российском гражданстве соответствует Конституции