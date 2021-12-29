https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765981144.html

Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас

Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас - РИА Новости, 29.12.2021

Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас

Парламентарии рассмотрят законопроект о гражданстве РФ в весеннюю сессию, документ соответствует конституции, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:54

2021-12-29T12:54

2021-12-29T12:58

общество

андрей клишас

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Парламентарии рассмотрят законопроект о гражданстве РФ в весеннюю сессию, документ соответствует конституции, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Проект будет рассмотрен в весеннюю сессию. Проект соответствует конституции и является логичным продолжением работы по модернизации законодательства после конституционной реформы 2020 года", - сказал политик.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765977785.html

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общество, андрей клишас, россия, владимир путин, госдума рф