https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765975556.html

Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть законопроект о гражданстве

Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть законопроект о гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021

Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть законопроект о гражданстве

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов оперативно и всесторонне рассмотреть новый законопроект о гражданстве России, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:33

2021-12-29T12:33

2021-12-29T12:33

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов оперативно и всесторонне рассмотреть новый законопроект о гражданстве России, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета Даниил Бессарабов.Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Тема очень актуальна, она является следствием того времени, в котором мы сегодня находимся. Закон о гражданстве в действующей редакции принимался в начале 2000 годов. Это принципиально иное государство, гражданство России становится притягательным. Мы заинтересованы, чтобы проект был рассмотрен оперативно и всесторонне", - сказал Бессарабов.По его словам, положения обновлённой редакции законопроекта о гражданстве России очень важны."Есть и крайности, например, как миграционный кризис в Европе. Мы должны сегодня все связанные с этим нюансы прописать", - добавил он.

https://ria.ru/20211229/sovfed-1765955967.html

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общество, госдума рф, россия