https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765946732.html

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве - РИА Новости, 30.12.2021

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-29T10:28

2021-12-29T10:28

2021-12-30T01:00

общество

госдума рф

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d4c0bdb4951d8bd3b66c5ba77f92017a.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента."Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности: Помимо этого, в соответствии с положениями документа в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на: Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами:При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

https://ria.ru/20211228/pereselenie-1765786622.html

https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия, владимир путин