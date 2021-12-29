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Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве - РИА Новости, 30.12.2021
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-29T10:28
2021-12-30T01:00
общество
госдума рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента."Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности: Помимо этого, в соответствии с положениями документа в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на: Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами:При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
https://ria.ru/20211228/pereselenie-1765786622.html
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общество, госдума рф, россия, владимир путин
10:28 29.12.2021 (обновлено: 01:00 30.12.2021)
 
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Президент Путин внес в Госдуму законопроект об институте прекращения гражданства

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 11:23
Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников
Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:
  • соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);
  • те, у кого в России живут близкие родственники — россияне;
  • потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза (в пределах границ Российской Федерации).
Помимо этого, в соответствии с положениями документа в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:
  • ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР;
  • людей, имеющих особые заслуги перед Россией;
  • тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами:
  • граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года;
  • родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992-го;
  • те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);
  • военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.
При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.
Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 18:35
Известные иностранцы, получившие российское гражданство
 
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