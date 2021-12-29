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Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства
Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства - РИА Новости, 29.12.2021
Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства
Россия и Белоруссия сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства в 2021 году, речь идет об интеграционных процессах, связанных с финансами,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:38
2021-12-29T16:38
2021-12-29T16:57
союзное государство
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владимир путин
союзное государство
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства в 2021 году, речь идет об интеграционных процессах, связанных с финансами, налоговым, таможенным законодательством, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии по результатам строительства Союзного государства. Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты", - сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко."Причем это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных интеграционных процессов для обоих государств. Это финансы, это налоговое, таможенное законодательство… фискальное", - добавил Путин.
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россия, в мире, белоруссия, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко
16:38 29.12.2021 (обновлено: 16:57 29.12.2021)
Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства
Путин: Россия и Белоруссия сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства