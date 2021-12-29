https://ria.ru/20211229/gosudarstvo-1766033208.html

Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства

Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства - РИА Новости, 29.12.2021

Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства

Россия и Белоруссия сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства в 2021 году, речь идет об интеграционных процессах, связанных с финансами,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:38

2021-12-29T16:38

2021-12-29T16:57

союзное государство

россия

в мире

белоруссия

владимир путин

союзное государство

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762291288_0:1438:2048:2590_1920x0_80_0_0_000f7689bc8f3cd652f841708de7f107.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства в 2021 году, речь идет об интеграционных процессах, связанных с финансами, налоговым, таможенным законодательством, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии по результатам строительства Союзного государства. Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты", - сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко."Причем это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных интеграционных процессов для обоих государств. Это финансы, это налоговое, таможенное законодательство… фискальное", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211229/soyuz-1765928978.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, белоруссия, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко