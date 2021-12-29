В Афганистане закрыли больше половины госпиталей для больных COVID-19
В Афганистане закрыли больше половины COVID-госпиталей из-за недостатка финансирования
КАБУЛ, 29 дек – РИА Новости. Двадцать один из 38 ковидных госпиталей в Афганистане закрылись из-за проблем с финансированием после прихода к власти талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), передает афганское агентство Пажвок с ссылкой на представителя минздрава Джаведа Хаджира.
После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки заморозили иностранные активы Афганистана. По данным ООН, финансовая система и система банковских платежей в Афганистане переживают глубокий кризис, на их восстановление могут уйти десятилетия.
Как пишет агентство со ссылкой на Хаджира, после вспышки коронавируса в стране национальный минздрав создал 38 больниц для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас, по его словам, "из 38 больниц 17 функционируют, остальные 21 были закрыты".
Хаджир отметил, что министерство ведет переговоры с международными донорами о возобновлении работы больниц, ряд организаций уже согласились их финансировать.
По данным минздрава Афганистана, в стране всего зафиксировано более 150 тысяч случаев заболевания, 7 тысяч из заразившихся умерли от инфекции.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность