14:04 29.12.2021 (обновлено: 14:24 29.12.2021)
На Украине завершили расследование дела против Поклонской и Аксенова
Прокуратура Украины завершила расследование дела о госизмене против Аксенова и Поклонской
КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины передал в суд дела о госизмене против главы Крыма Сергея Аксенова и экс-прокурора Крыма Наталии Поклонской, сообщила пресс-служба ведомства.
Генеральная прокуратура Украины ранее сообщала, что завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи обвиняют их в госизмене, "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
"Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму и Севастополе. Так называемых председателя республики Крым, председателя государственного совета республики Крым, бывшего прокурора республики Крым и еще пятерых должностных лиц обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации", - говорится в сообщении.
По версии следствия, указанные лица, в феврале-марте 2014 года, "находясь на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также активно участвовали в ее деятельности".
"Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Члены организации, в частности, приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими", - говорится в сообщении.