https://ria.ru/20211229/gosizmena-1765997796.html

На Украине завершили расследование дела против Поклонской и Аксенова

На Украине завершили расследование дела против Поклонской и Аксенова - РИА Новости, 29.12.2021

На Украине завершили расследование дела против Поклонской и Аксенова

Офис генерального прокурора Украины передал в суд дела о госизмене против главы Крыма Сергея Аксенова и экс-прокурора Крыма Наталии Поклонской, сообщила... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:04

2021-12-29T14:04

2021-12-29T14:24

украина

в мире

севастополь

республика крым

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

наталья поклонская

россия

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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины передал в суд дела о госизмене против главы Крыма Сергея Аксенова и экс-прокурора Крыма Наталии Поклонской, сообщила пресс-служба ведомства.Генеральная прокуратура Украины ранее сообщала, что завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи обвиняют их в госизмене, "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму и Севастополе. Так называемых председателя республики Крым, председателя государственного совета республики Крым, бывшего прокурора республики Крым и еще пятерых должностных лиц обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации", - говорится в сообщении.По версии следствия, указанные лица, в феврале-марте 2014 года, "находясь на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также активно участвовали в ее деятельности"."Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Члены организации, в частности, приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211228/konflikt-1765801460.html

https://ria.ru/20211223/poklonskaya-1765043303.html

украина

севастополь

республика крым

россия

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украина, в мире, севастополь, республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик), наталья поклонская, россия