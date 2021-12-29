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Аналитик предсказал судьбу вложений России в госдолг США
Аналитик предсказал судьбу вложений России в госдолг США - РИА Новости, 29.12.2021
Аналитик предсказал судьбу вложений России в госдолг США
Если Россия полностью откажется от вложений в госдолг США, ничего страшного для экономики не произойдет, рассказал агентству “Прайм” аналитик Академии... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:15
2021-12-29T03:15
2021-12-29T03:15
экономика
сша
министерство финансов сша
россия
алексей кричевский
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если Россия полностью откажется от вложений в госдолг США, ничего страшного для экономики не произойдет, рассказал агентству “Прайм” аналитик Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.По его словам, отказ от вложений — это по факту обычная ребалансировка портфеля в пользу более доходных активов, если они имеются на рынке, или продажа бумаг, исчерпавших потенциал для роста."Геополитически продажа долгов США на 37 миллиардов долларов не окажет совершенно никакого влияния на коньюнктуру рынка, и если кто-то считает, что продажей облигаций "делает больно" американскому руководству, то это очень большое заблуждение", — добавил Кричевский. Американские санкции в данном случае принципиального значения не имеют. По мнению эксперта, нет такого, что Минфину США запретили продавать госдолг в Россию, и маловероятно, что это случится.
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экономика, сша, министерство финансов сша, россия, алексей кричевский
Аналитик предсказал судьбу вложений России в госдолг США
Аналитик Кричевский: полный отказ России от госдолга США не приведет ни к чему страшному