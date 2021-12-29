https://ria.ru/20211229/goncharov-1766022190.html

Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП

Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП - РИА Новости, 29.12.2021

Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП

Один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:53

2021-12-29T15:53

2021-12-29T16:10

происшествия

новоусманский район

воронежская область

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова, при этом правительство области сообщило, что в ДТП погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров."Сегодня примерно в 14:30 (мск) часов в Новоусманском районе на 16 километре автодороги "М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью", по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Ford Focus, Toyota Camry, под управлением 54-летнего местного жителя и "Лада Ларгус", под управлением 41-летнего жителя Липецкой области", - сообщила Куликова. По ее словам, в результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение."Еще один пассажир автомобиля Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров Ford Focus получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - добавила собеседница агентства.Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших, а также все обстоятельства и причины произошедшего.Тем временем правительство Воронежской области сообщило, что в среду "в ДТП на трассе в Новоусманском районе" погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров. "Юрий Гончаров погиб сегодня в ДТП на трассе в Новоусманском районе", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Согласно данным сайта Воронежской областной думы, депутат заксобрания и президент региональной ТПП Юрий Гончаров был 1963 года рождения.

https://ria.ru/20211210/zafirov-1763062249.html

https://ria.ru/20211005/smert-1753157493.html

новоусманский район

воронежская область

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происшествия, новоусманский район, воронежская область, воронежская областная дума