Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/goncharov-1766022190.html
Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП
Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП - РИА Новости, 29.12.2021
Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП
Один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:53
2021-12-29T16:10
происшествия
новоусманский район
воронежская область
воронежская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766025880_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_f3c71c28931f1f218506186ec4070213.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова, при этом правительство области сообщило, что в ДТП погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров."Сегодня примерно в 14:30 (мск) часов в Новоусманском районе на 16 километре автодороги "М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью", по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Ford Focus, Toyota Camry, под управлением 54-летнего местного жителя и "Лада Ларгус", под управлением 41-летнего жителя Липецкой области", - сообщила Куликова. По ее словам, в результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение."Еще один пассажир автомобиля Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров Ford Focus получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - добавила собеседница агентства.Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших, а также все обстоятельства и причины произошедшего.Тем временем правительство Воронежской области сообщило, что в среду "в ДТП на трассе в Новоусманском районе" погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров. "Юрий Гончаров погиб сегодня в ДТП на трассе в Новоусманском районе", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Согласно данным сайта Воронежской областной думы, депутат заксобрания и президент региональной ТПП Юрий Гончаров был 1963 года рождения.
https://ria.ru/20211210/zafirov-1763062249.html
https://ria.ru/20211005/smert-1753157493.html
новоусманский район
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766025880_30:0:830:600_1920x0_80_0_0_fd48a7a6746b3e0133a284ac2f840426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новоусманский район, воронежская область, воронежская областная дума
15:53 29.12.2021 (обновлено: 16:10 29.12.2021)
 
Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП

Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области Гончаров погиб в ДТП

© пресс-служба Воронежской областной ДумыЮрий Гончаров
Юрий Гончаров
© пресс-служба Воронежской областной Думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова, при этом правительство области сообщило, что в ДТП погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров.
"Сегодня примерно в 14:30 (мск) часов в Новоусманском районе на 16 километре автодороги "М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью", по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Ford Focus, Toyota Camry, под управлением 54-летнего местного жителя и "Лада Ларгус", под управлением 41-летнего жителя Липецкой области", - сообщила Куликова. По ее словам, в результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 09:06
Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП
"Еще один пассажир автомобиля Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров Ford Focus получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - добавила собеседница агентства.
Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших, а также все обстоятельства и причины произошедшего.
Тем временем правительство Воронежской области сообщило, что в среду "в ДТП на трассе в Новоусманском районе" погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров.
"Юрий Гончаров погиб сегодня в ДТП на трассе в Новоусманском районе", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
Согласно данным сайта Воронежской областной думы, депутат заксобрания и президент региональной ТПП Юрий Гончаров был 1963 года рождения.
Сергей Коробкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:11
Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
 
ПроисшествияНовоусманский районВоронежская областьВоронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран