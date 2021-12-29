https://ria.ru/20211229/gololeditsa-1765930548.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.12.2021

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T06:34

2021-12-29T06:34

2021-12-29T10:35

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

новый год

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 22.00 30 декабря.

https://ria.ru/20211226/pogoda-1765548411.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, новый год