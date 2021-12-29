https://ria.ru/20211229/gololeditsa-1765930548.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.12.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T06:34
2021-12-29T06:34
2021-12-29T10:35
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 22.00 30 декабря.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, новый год
06:34 29.12.2021 (обновлено: 10:35 29.12.2021)
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы