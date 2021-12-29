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Кабмин ФРГ приветствовал инициативы по установлению контактов с Россией
Кабмин ФРГ приветствовал инициативы по установлению контактов с Россией - РИА Новости, 29.12.2021
Кабмин ФРГ приветствовал инициативы по установлению контактов с Россией
Кабмин ФРГ приветствует ряд дипломатических инициатив по установлению контактов с Россией, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины, РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:59
2021-12-29T14:25
украина
германия
россия
в мире
мид германии
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Кабмин ФРГ приветствует ряд дипломатических инициатив по установлению контактов с Россией, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя германского правительства Вольфганг Бюхнер."Есть ряд переговоров, которые сейчас предстоят. Первое... - это разговор в Женеве между США и Россией, это приглашение для разговора в Совете Россия-НАТО. Кроме того, между Германией и Россией уже согласованы переговоры между внешнеполитическим советником (канцлера ФРГ) Плётнером и уполномоченным по Украине Козаком. Глава МИД ФРГ заявила о встрече с главой МИД Лавровым в скором времени, запланированы переговоры на платформе ОБСЕ. Ясно, что сейчас есть ряд дипломатических инициатив, и это соответствует также постоянно присутствовавшему желанию федерального правительства, чтобы этот конфликт был доведен до деэскалации дипломатическим путем", - сказал Бюхнер.
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украина, германия, россия, в мире, мид германии
13:59 29.12.2021 (обновлено: 14:25 29.12.2021)
 
Кабмин ФРГ приветствовал инициативы по установлению контактов с Россией

Кабмин ФРГ приветствовал дипломатические инициативы по установлению контактов с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Кабмин ФРГ приветствует ряд дипломатических инициатив по установлению контактов с Россией, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя германского правительства Вольфганг Бюхнер.
"Есть ряд переговоров, которые сейчас предстоят. Первое... - это разговор в Женеве между США и Россией, это приглашение для разговора в Совете Россия-НАТО. Кроме того, между Германией и Россией уже согласованы переговоры между внешнеполитическим советником (канцлера ФРГ) Плётнером и уполномоченным по Украине Козаком. Глава МИД ФРГ заявила о встрече с главой МИД Лавровым в скором времени, запланированы переговоры на платформе ОБСЕ. Ясно, что сейчас есть ряд дипломатических инициатив, и это соответствует также постоянно присутствовавшему желанию федерального правительства, чтобы этот конфликт был доведен до деэскалации дипломатическим путем", - сказал Бюхнер.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 15:34
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