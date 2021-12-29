https://ria.ru/20211229/germaniya-1765996491.html

Кабмин ФРГ приветствовал инициативы по установлению контактов с Россией

Кабмин ФРГ приветствовал инициативы по установлению контактов с Россией - РИА Новости, 29.12.2021

Кабмин ФРГ приветствовал инициативы по установлению контактов с Россией

Кабмин ФРГ приветствует ряд дипломатических инициатив по установлению контактов с Россией, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины, РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:59

2021-12-29T13:59

2021-12-29T14:25

украина

германия

россия

в мире

мид германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg

БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Кабмин ФРГ приветствует ряд дипломатических инициатив по установлению контактов с Россией, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя германского правительства Вольфганг Бюхнер."Есть ряд переговоров, которые сейчас предстоят. Первое... - это разговор в Женеве между США и Россией, это приглашение для разговора в Совете Россия-НАТО. Кроме того, между Германией и Россией уже согласованы переговоры между внешнеполитическим советником (канцлера ФРГ) Плётнером и уполномоченным по Украине Козаком. Глава МИД ФРГ заявила о встрече с главой МИД Лавровым в скором времени, запланированы переговоры на платформе ОБСЕ. Ясно, что сейчас есть ряд дипломатических инициатив, и это соответствует также постоянно присутствовавшему желанию федерального правительства, чтобы этот конфликт был доведен до деэскалации дипломатическим путем", - сказал Бюхнер.

https://ria.ru/20211219/frg-1764443550.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, германия, россия, в мире, мид германии