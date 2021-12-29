23:30 29.12.2021 (обновлено: 23:31 29.12.2021)
В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
Представитель Минэка ФРГ Унград не смогла уточнить сроки запуска "Северного потока — 2".
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска "Северного потока — 2".
Вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью РБК в среду, что максимальным сроком, в который должна завершиться сертификация оператора "Северного потока — 2", является конец первого полугодия 2022 года. В Федеральном сетевом агентстве Германии ранее заявили, что не рассчитывают, что сертификация будет завершена в первой половине 2022 года.
"Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство", - сказала представитель минэкономики ФРГ на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о позиции правительства Германии по запуску газопровода.
По ее словам, вопросы о сроках окончания сертификации "следует направлять в Федеральное сетевое агентство".
"Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс и вынесет решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
В среду глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что вторая нитка газопровода заполнена техническим газом. Путин поздравил Миллера и в его лице партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2" с тем, что завершена работа по созданию этой крупной магистрали, и с тем, что она "готова к работе". Президент отметил, что как только в Европе примут решение о начале работы "Северного потока — 2", газ по нему начнет поступать в Европу.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"