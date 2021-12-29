https://ria.ru/20211229/gazoprovod-1766091555.html

В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"

В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.12.2021

В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T23:30

2021-12-29T23:30

2021-12-29T23:31

экономика

сша

германия

москва

владимир путин

александр новак

еврокомиссия

газпром

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска "Северного потока — 2".Вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью РБК в среду, что максимальным сроком, в который должна завершиться сертификация оператора "Северного потока — 2", является конец первого полугодия 2022 года. В Федеральном сетевом агентстве Германии ранее заявили, что не рассчитывают, что сертификация будет завершена в первой половине 2022 года."Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство", - сказала представитель минэкономики ФРГ на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о позиции правительства Германии по запуску газопровода.По ее словам, вопросы о сроках окончания сертификации "следует направлять в Федеральное сетевое агентство". "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс и вынесет решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.В среду глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что вторая нитка газопровода заполнена техническим газом. Путин поздравил Миллера и в его лице партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2" с тем, что завершена работа по созданию этой крупной магистрали, и с тем, что она "готова к работе". Президент отметил, что как только в Европе примут решение о начале работы "Северного потока — 2", газ по нему начнет поступать в Европу.Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, - коммерческий и выгодный для Европы, а также призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211229/sanktsii-1766026195.html

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экономика, сша, германия, москва, владимир путин, александр новак, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, россия