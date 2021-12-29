18:20 29.12.2021 (обновлено: 19:35 29.12.2021)
Путин заявил о готовности "Северного потока — 2" к работе
Президент Путин заявил о готовности газопровода "Северный поток — 2" к работе
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. "Северный поток — 2" готов к работе, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, пятью европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. "Северный поток — 2" готов к работе", - сказал Путин на совещании о прохождении отопительного сезона.
Он добавил, что теперь слово за европейскими регуляторами, которые должны принять решение о начале работы "Северного потока — 2".
До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил Путину, что концерн завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, сказал Миллер.
"Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море.
Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что решения не ожидается в первой половине следующего года.