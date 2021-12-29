17:49 29.12.2021 (обновлено: 19:27 29.12.2021)
Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа", - сказал Путин на совещании о прохождении отопительного сезона.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском газопровода "Северный поток 2".