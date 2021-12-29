https://ria.ru/20211229/gaz-1766051117.html

Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад, заявил Путин

Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2021

Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад, заявил Путин

Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:49

2021-12-29T17:49

2021-12-29T19:27

в мире

владимир путин

россия

цены на нефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Россия имеет возможности наращивать поставки газа на Запад, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа", - сказал Путин на совещании о прохождении отопительного сезона.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском газопровода "Северный поток 2".

https://ria.ru/20211229/sanktsii-1766026195.html

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в мире, владимир путин, россия, цены на нефть