https://ria.ru/20211229/gaz-1765932623.html

Новак оценил российские планы на ГТС Украины

Новак оценил российские планы на ГТС Украины - РИА Новости, 29.12.2021

Новак оценил российские планы на ГТС Украины

Украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T07:54

2021-12-29T07:54

2021-12-29T08:28

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок по газотранспортной системе Украины. Договор о транзите по 40 миллиардов кубометров газа в год через Украину подписан до конца 2024 года, и это достаточно приличные объемы, напомнил он.Однако пропускная способность всей экспортной газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления, всегда должны быть свободный запас пропускной способности и конкуренция, подчеркнул Новак.Вице-премьер также прокомментировал остановку прокачки "Газпромом" газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в отсутствие заявок на поставку со стороны потребителей и возможность аналогичной ситуации с украинской ГТС. По его словам, теоретически такое возможно, но опять же при отсутствии заявок покупателей, которые сами выбирают для себя свою стратегию."Сейчас он (покупатель - ред.) может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история. Но у нас есть обязательства прокачивать по украинскому маршруту не менее 40 миллиардов кубометров газа в год. И на сегодняшний день эта цифра уже даже перевыполнена", - подчеркнул Новак.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20211229/gaz-1765926157.html

https://ria.ru/20211210/gaz-1763116164.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр новак, газпром, алексей миллер, россия