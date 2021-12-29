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Новак оценил российские планы на ГТС Украины
Новак оценил российские планы на ГТС Украины - РИА Новости, 29.12.2021
Новак оценил российские планы на ГТС Украины
Украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T07:54
2021-12-29T08:28
в мире
украина
киев
владимир зеленский
александр новак
газпром
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок по газотранспортной системе Украины. Договор о транзите по 40 миллиардов кубометров газа в год через Украину подписан до конца 2024 года, и это достаточно приличные объемы, напомнил он.Однако пропускная способность всей экспортной газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления, всегда должны быть свободный запас пропускной способности и конкуренция, подчеркнул Новак.Вице-премьер также прокомментировал остановку прокачки "Газпромом" газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в отсутствие заявок на поставку со стороны потребителей и возможность аналогичной ситуации с украинской ГТС. По его словам, теоретически такое возможно, но опять же при отсутствии заявок покупателей, которые сами выбирают для себя свою стратегию."Сейчас он (покупатель - ред.) может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история. Но у нас есть обязательства прокачивать по украинскому маршруту не менее 40 миллиардов кубометров газа в год. И на сегодняшний день эта цифра уже даже перевыполнена", - подчеркнул Новак.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
https://ria.ru/20211229/gaz-1765926157.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр новак, газпром, алексей миллер, россия
07:54 29.12.2021 (обновлено: 08:28 29.12.2021)
 
Новак оценил российские планы на ГТС Украины

Вице-премьер Новак: украинская ГТС может быть востребована Россией и после 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, что и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины", — сказал Новак в интервью РБК.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок по газотранспортной системе Украины. Договор о транзите по 40 миллиардов кубометров газа в год через Украину подписан до конца 2024 года, и это достаточно приличные объемы, напомнил он.
Однако пропускная способность всей экспортной газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления, всегда должны быть свободный запас пропускной способности и конкуренция, подчеркнул Новак.
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
02:28
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Вице-премьер также прокомментировал остановку прокачки "Газпромом" газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в отсутствие заявок на поставку со стороны потребителей и возможность аналогичной ситуации с украинской ГТС. По его словам, теоретически такое возможно, но опять же при отсутствии заявок покупателей, которые сами выбирают для себя свою стратегию.
"Сейчас он (покупатель - ред.) может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история. Но у нас есть обязательства прокачивать по украинскому маршруту не менее 40 миллиардов кубометров газа в год. И на сегодняшний день эта цифра уже даже перевыполнена", - подчеркнул Новак.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 13:43
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа из России
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр НовакГазпромАлексей МиллерРоссия
 
 
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