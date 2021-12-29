07:54 29.12.2021 (обновлено: 08:28 29.12.2021)
Новак оценил российские планы на ГТС Украины
Вице-премьер Новак: украинская ГТС может быть востребована Россией и после 2024 года
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, что и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины", — сказал Новак в интервью РБК.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок по газотранспортной системе Украины. Договор о транзите по 40 миллиардов кубометров газа в год через Украину подписан до конца 2024 года, и это достаточно приличные объемы, напомнил он.
Однако пропускная способность всей экспортной газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления, всегда должны быть свободный запас пропускной способности и конкуренция, подчеркнул Новак.
Вице-премьер также прокомментировал остановку прокачки "Газпромом" газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в отсутствие заявок на поставку со стороны потребителей и возможность аналогичной ситуации с украинской ГТС. По его словам, теоретически такое возможно, но опять же при отсутствии заявок покупателей, которые сами выбирают для себя свою стратегию.
"Сейчас он (покупатель - ред.) может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история. Но у нас есть обязательства прокачивать по украинскому маршруту не менее 40 миллиардов кубометров газа в год. И на сегодняшний день эта цифра уже даже перевыполнена", - подчеркнул Новак.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.