https://ria.ru/20211229/gaz-1765926157.html

Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу - РИА Новости, 29.12.2021

Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T02:28

2021-12-29T02:28

2021-12-29T10:00

экономика

в мире

природный газ

европа

москва

александр новак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_0:165:3212:1971_1920x0_80_0_0_3f65e2b94e941f7087dd0d6e9cdd1cd6.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью РБКВ то же время, заметил экс-глава Минэнерго, это не произойдет быстро, потому что в Европе целенаправленно добавились сокращения спроса. "Газпром" же интересуют долгосрочные контракты, так как увеличение добычи потребует больших инвестиций, которые в долгосрочной перспективе должны окупиться.Новак добавил, что уже неоднократно президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва не имеет никакого отношения к кризису цен, который сегодня наблюдается на континенте."Еврокомиссия целенаправленно отказывается от базовых принципов — от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — продолжил вице-премьер.Такая политика, наряду с погодными факторами, привела к тому, что летом 2021 года СПГ, поставляемый по спотовым контрактам, ушел на другие рынки, с более благоприятной конъюнктурой."СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены", — объяснил Новак.По его словам, цены пойдут на спад, если снабжение европейских стран газом будет обеспечено долгосрочными поставками из России, Алжира и Норвегии. Такая конфигурация, как полагает вице-премьер, позволит сбалансировать спрос и предложение на этом рынке.Требования не нужныНовак надеется, что европейские власти не станут выдвигать новых требований к "Северному потоку — 2", однако также заметил, что от этого "никто не застрахован".По его словам, любые претензии сверх действующего законодательства политизируют ситуацию. Вице-премьер подчеркнул, что оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, реализует его строго в соответствии с законами."Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. <...> Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", — добавил он.Газовый кризисВзлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.

https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html

https://ria.ru/20211228/potok-1765749576.html

https://ria.ru/20211223/gaz-1765104764.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, москва, александр новак, россия