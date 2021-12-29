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Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу - РИА Новости, 29.12.2021
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T02:28
2021-12-29T10:00
экономика
в мире
природный газ
европа
москва
александр новак
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью РБКВ то же время, заметил экс-глава Минэнерго, это не произойдет быстро, потому что в Европе целенаправленно добавились сокращения спроса. "Газпром" же интересуют долгосрочные контракты, так как увеличение добычи потребует больших инвестиций, которые в долгосрочной перспективе должны окупиться.Новак добавил, что уже неоднократно президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва не имеет никакого отношения к кризису цен, который сегодня наблюдается на континенте."Еврокомиссия целенаправленно отказывается от базовых принципов — от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — продолжил вице-премьер.Такая политика, наряду с погодными факторами, привела к тому, что летом 2021 года СПГ, поставляемый по спотовым контрактам, ушел на другие рынки, с более благоприятной конъюнктурой."СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены", — объяснил Новак.По его словам, цены пойдут на спад, если снабжение европейских стран газом будет обеспечено долгосрочными поставками из России, Алжира и Норвегии. Такая конфигурация, как полагает вице-премьер, позволит сбалансировать спрос и предложение на этом рынке.Требования не нужныНовак надеется, что европейские власти не станут выдвигать новых требований к "Северному потоку — 2", однако также заметил, что от этого "никто не застрахован".По его словам, любые претензии сверх действующего законодательства политизируют ситуацию. Вице-премьер подчеркнул, что оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, реализует его строго в соответствии с законами."Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. &lt;...&gt; Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", — добавил он.Газовый кризисВзлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.
https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, москва, александр новак, россия
02:28 29.12.2021 (обновлено: 10:00 29.12.2021)
 
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Новак: Россия готова увеличить поставки газа Европе при долгосрочных контрактах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Александр Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью РБК

"Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах", — отметил он.

В то же время, заметил экс-глава Минэнерго, это не произойдет быстро, потому что в Европе целенаправленно добавились сокращения спроса. "Газпром" же интересуют долгосрочные контракты, так как увеличение добычи потребует больших инвестиций, которые в долгосрочной перспективе должны окупиться.
Новак добавил, что уже неоднократно президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва не имеет никакого отношения к кризису цен, который сегодня наблюдается на континенте.

"Еврокомиссия целенаправленно отказывается от базовых принципов — от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — продолжил вице-премьер.
Такая политика, наряду с погодными факторами, привела к тому, что летом 2021 года СПГ, поставляемый по спотовым контрактам, ушел на другие рынки, с более благоприятной конъюнктурой.

"СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены", — объяснил Новак.
По его словам, цены пойдут на спад, если снабжение европейских стран газом будет обеспечено долгосрочными поставками из России, Алжира и Норвегии. Такая конфигурация, как полагает вице-премьер, позволит сбалансировать спрос и предложение на этом рынке.
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25 декабря, 21:27
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу

Требования не нужны

Новак надеется, что европейские власти не станут выдвигать новых требований к "Северному потоку — 2", однако также заметил, что от этого "никто не застрахован".
По его словам, любые претензии сверх действующего законодательства политизируют ситуацию. Вице-премьер подчеркнул, что оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, реализует его строго в соответствии с законами.

Максимальным сроком, в который должна завершиться сертификация оператора "Северного потока — 2", — это конец первого полугодия следующего года, считает экс-министр энергетики.

"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. <...> Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", — добавил он.
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Газовый кризис

Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.
Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.
Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.
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