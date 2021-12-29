02:28 29.12.2021 (обновлено: 10:00 29.12.2021)
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Новак: Россия готова увеличить поставки газа Европе при долгосрочных контрактах
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью РБК
"Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах", — отметил он.
В то же время, заметил экс-глава Минэнерго, это не произойдет быстро, потому что в Европе целенаправленно добавились сокращения спроса. "Газпром" же интересуют долгосрочные контракты, так как увеличение добычи потребует больших инвестиций, которые в долгосрочной перспективе должны окупиться.
Новак добавил, что уже неоднократно президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва не имеет никакого отношения к кризису цен, который сегодня наблюдается на континенте.
"Еврокомиссия целенаправленно отказывается от базовых принципов — от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — продолжил вице-премьер.
"Еврокомиссия целенаправленно отказывается от базовых принципов — от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — продолжил вице-премьер.
Такая политика, наряду с погодными факторами, привела к тому, что летом 2021 года СПГ, поставляемый по спотовым контрактам, ушел на другие рынки, с более благоприятной конъюнктурой.
"СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены", — объяснил Новак.
"СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены", — объяснил Новак.
По его словам, цены пойдут на спад, если снабжение европейских стран газом будет обеспечено долгосрочными поставками из России, Алжира и Норвегии. Такая конфигурация, как полагает вице-премьер, позволит сбалансировать спрос и предложение на этом рынке.
25 декабря, 21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
Требования не нужны
Новак надеется, что европейские власти не станут выдвигать новых требований к "Северному потоку — 2", однако также заметил, что от этого "никто не застрахован".
По его словам, любые претензии сверх действующего законодательства политизируют ситуацию. Вице-премьер подчеркнул, что оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, реализует его строго в соответствии с законами.
Максимальным сроком, в который должна завершиться сертификация оператора "Северного потока — 2", — это конец первого полугодия следующего года, считает экс-министр энергетики.
"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. <...> Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", — добавил он.
Газовый кризис
Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.
Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2" и погода также оказывают воздействие на рынок.
Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях Цены в декабре удерживаются на высоком уровне, несмотря на краткосрочное падение.