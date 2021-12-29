https://ria.ru/20211229/fototosessiya-1765984207.html

Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве

Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве - РИА Новости, 29.12.2021

Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве

Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:05

2021-12-29T16:05

2021-12-29T18:58

туризм

фотография

катки

москва

гум

музей москвы

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новости - туризм

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS.Особенно красиво, по мнению составителей подборки, смотрится подсветка в Камергерском переулке, тоннели из гирлянд на Тверском бульваре и ажурные арки-"кокошники" на Театральной площади.За красивыми фотографиями на фоне витрин магазинов или ресторанов авторы рейтинга советуют отправляться на Патриаршие пруды. Особенно много инстаграмных локаций по адресу Малая Бронная, 28. А за новогодним настроением — на Красную площадь. Здесь полно красивых мест: и елка, и нарядный каток, и сияющий, как елочная игрушка, ГУМ.Отличные снимки можно сделать и в парках. На ВДНХ, например, есть светодиодный сад и инсталляция "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами, в Парке Горького — оформленный в стиле ретро каток. Для вечерних съемок подойдет "Зарядье": с Парящего моста открывается волшебный вид на город и украшенный подсветкой Васильевский спуск.Тех, кто хочет почувствовать себя словно в фотостудии, ждут во дворе Музея Москвы. На террасе обычно пусто и тихо, а фонари и столики под деревьями могут вдохновить на креативные идеи.

https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html

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