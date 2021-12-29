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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/fototosessiya-1765984207.html
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве - РИА Новости, 29.12.2021
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве
Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:05
2021-12-29T18:58
туризм
фотография
катки
москва
гум
музей москвы
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS.Особенно красиво, по мнению составителей подборки, смотрится подсветка в Камергерском переулке, тоннели из гирлянд на Тверском бульваре и ажурные арки-"кокошники" на Театральной площади.За красивыми фотографиями на фоне витрин магазинов или ресторанов авторы рейтинга советуют отправляться на Патриаршие пруды. Особенно много инстаграмных локаций по адресу Малая Бронная, 28. А за новогодним настроением — на Красную площадь. Здесь полно красивых мест: и елка, и нарядный каток, и сияющий, как елочная игрушка, ГУМ.Отличные снимки можно сделать и в парках. На ВДНХ, например, есть светодиодный сад и инсталляция "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами, в Парке Горького — оформленный в стиле ретро каток. Для вечерних съемок подойдет "Зарядье": с Парящего моста открывается волшебный вид на город и украшенный подсветкой Васильевский спуск.Тех, кто хочет почувствовать себя словно в фотостудии, ждут во дворе Музея Москвы. На террасе обычно пусто и тихо, а фонари и столики под деревьями могут вдохновить на креативные идеи.
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фотография, катки, москва, гум, музей москвы, новый год, новости - туризм, вднх, зарядье, туризм, парк имени горького
16:05 29.12.2021 (обновлено: 18:58 29.12.2021)
 
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве

Туристический сервис RUSPASS назвал самые инстаграмные места столицы для новогодних фото

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГости на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади. - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS.
Особенно красиво, по мнению составителей подборки, смотрится подсветка в Камергерском переулке, тоннели из гирлянд на Тверском бульваре и ажурные арки-"кокошники" на Театральной площади.
За красивыми фотографиями на фоне витрин магазинов или ресторанов авторы рейтинга советуют отправляться на Патриаршие пруды. Особенно много инстаграмных локаций по адресу Малая Бронная, 28. А за новогодним настроением — на Красную площадь. Здесь полно красивых мест: и елка, и нарядный каток, и сияющий, как елочная игрушка, ГУМ.
Отличные снимки можно сделать и в парках. На ВДНХ, например, есть светодиодный сад и инсталляция "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами, в Парке Горького — оформленный в стиле ретро каток.
Для вечерних съемок подойдет "Зарядье": с Парящего моста открывается волшебный вид на город и украшенный подсветкой Васильевский спуск.
Тех, кто хочет почувствовать себя словно в фотостудии, ждут во дворе Музея Москвы. На террасе обычно пусто и тихо, а фонари и столики под деревьями могут вдохновить на креативные идеи.
Гала-концерт И. Авербуха и открытие катка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 08:00Туризм
Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России
 
ТуризмФотографияКаткиМоскваГУММузей МосквыНовый годНовости - ТуризмВДНХЗарядьеТуризмПарк имени Горького
 
 
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