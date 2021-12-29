https://ria.ru/20211229/fototosessiya-1765984207.html
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве - РИА Новости, 29.12.2021
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве
Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:05
2021-12-29T16:05
2021-12-29T18:58
туризм
фотография
катки
москва
гум
музей москвы
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS.Особенно красиво, по мнению составителей подборки, смотрится подсветка в Камергерском переулке, тоннели из гирлянд на Тверском бульваре и ажурные арки-"кокошники" на Театральной площади.За красивыми фотографиями на фоне витрин магазинов или ресторанов авторы рейтинга советуют отправляться на Патриаршие пруды. Особенно много инстаграмных локаций по адресу Малая Бронная, 28. А за новогодним настроением — на Красную площадь. Здесь полно красивых мест: и елка, и нарядный каток, и сияющий, как елочная игрушка, ГУМ.Отличные снимки можно сделать и в парках. На ВДНХ, например, есть светодиодный сад и инсталляция "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами, в Парке Горького — оформленный в стиле ретро каток. Для вечерних съемок подойдет "Зарядье": с Парящего моста открывается волшебный вид на город и украшенный подсветкой Васильевский спуск.Тех, кто хочет почувствовать себя словно в фотостудии, ждут во дворе Музея Москвы. На террасе обычно пусто и тихо, а фонари и столики под деревьями могут вдохновить на креативные идеи.
https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фотография, катки, москва, гум, музей москвы, новый год, новости - туризм, вднх, зарядье, туризм, парк имени горького
16:05 29.12.2021 (обновлено: 18:58 29.12.2021)
Стали известны лучшие места для новогодних фотосессий в Москве
Туристический сервис RUSPASS назвал самые инстаграмные места столицы для новогодних фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие места для новогодних фотосессий в Москве, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSPASS.
Особенно красиво, по мнению составителей подборки, смотрится подсветка в Камергерском переулке, тоннели из гирлянд на Тверском бульваре и ажурные арки-"кокошники" на Театральной площади.
За красивыми фотографиями на фоне витрин магазинов или ресторанов авторы рейтинга советуют отправляться на Патриаршие пруды. Особенно много инстаграмных локаций по адресу Малая Бронная, 28. А за новогодним настроением — на Красную площадь. Здесь полно красивых мест: и елка, и нарядный каток, и сияющий, как елочная игрушка, ГУМ.
Отличные снимки можно сделать и в парках. На ВДНХ, например, есть светодиодный сад и инсталляция "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами, в Парке Горького — оформленный в стиле ретро каток.
Для вечерних съемок подойдет "Зарядье": с Парящего моста открывается волшебный вид на город и украшенный подсветкой Васильевский спуск.
Тех, кто хочет почувствовать себя словно в фотостудии, ждут во дворе Музея Москвы. На террасе обычно пусто и тихо, а фонари и столики под деревьями могут вдохновить на креативные идеи.