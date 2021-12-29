https://ria.ru/20211229/evro-1766055629.html
Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей
Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 29.12.2021
Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей
Евро на фоне роста на форексе усиливает рост и к российской валюте, закрепляясь выше 84 рублей – впервые с 7 декабря. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:05
2021-12-29T18:05
2021-12-29T18:28
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости/Прайм. Евро на фоне роста на форексе усиливает рост и к российской валюте, закрепляясь выше 84 рублей – впервые с 7 декабря.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.09 мск рос на 32 копейки до 74,04 рубля, курс евро - на 74 копейки, до 84,08 рубля – максимума с 7 декабря, следует из данных Московской биржи.Евро на форексе растет на 0,4% до 1,1355 доллара.
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московская биржа, экономика
18:05 29.12.2021 (обновлено: 18:28 29.12.2021)
Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей
Биржа: курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей