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Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей
Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 29.12.2021
Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей
Евро на фоне роста на форексе усиливает рост и к российской валюте, закрепляясь выше 84 рублей – впервые с 7 декабря. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:05
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московская биржа
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости/Прайм. Евро на фоне роста на форексе усиливает рост и к российской валюте, закрепляясь выше 84 рублей – впервые с 7 декабря.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.09 мск рос на 32 копейки до 74,04 рубля, курс евро - на 74 копейки, до 84,08 рубля – максимума с 7 декабря, следует из данных Московской биржи.Евро на форексе растет на 0,4% до 1,1355 доллара.
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московская биржа, экономика
18:05 29.12.2021 (обновлено: 18:28 29.12.2021)
 
Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей

Биржа: курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости/Прайм. Евро на фоне роста на форексе усиливает рост и к российской валюте, закрепляясь выше 84 рублей – впервые с 7 декабря.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.09 мск рос на 32 копейки до 74,04 рубля, курс евро - на 74 копейки, до 84,08 рубля – максимума с 7 декабря, следует из данных Московской биржи.
Евро на форексе растет на 0,4% до 1,1355 доллара.
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