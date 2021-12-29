https://ria.ru/20211229/energosistema-1766071849.html

Российская энергосистема устойчива и стабильна, заявил Шульгинов

Российская энергосистема устойчива и стабильна, заявил Шульгинов - РИА Новости, 29.12.2021

Российская энергосистема устойчива и стабильна, заявил Шульгинов

Российская энергосистема успешно справляется с пиковыми нагрузками, является устойчивой и стабильной, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:33

2021-12-29T19:33

2021-12-29T19:33

экономика

владимир путин

николай шульгинов

электричество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Российская энергосистема успешно справляется с пиковыми нагрузками, является устойчивой и стабильной, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.Министр отметил, что в этом году отопительный сезон проходит на фоне роста потребления и максимальных нагрузок на электросетевое оборудование. В частности, Шульгинов напомнил, что в декабре был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, он составил в ЕЭС России 161,5 ГВт, а по России в целом - 163,7 ГВт.Шульгинов напомнил, что на тепловых станциях созданы запасы топлива, которые превышают утвержденные нормативы. В частности, запасы угля составляют более 13 миллионов тонн, мазута - больше 2 миллионов тонн.

https://ria.ru/20211229/elektrichestvo-1766050507.html

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экономика, владимир путин, николай шульгинов, электричество, россия