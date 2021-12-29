Российская энергосистема устойчива и стабильна, заявил Шульгинов
Шульгинов: российская энергосистема успешно справляется с пиковыми нагрузками
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Российская энергосистема успешно справляется с пиковыми нагрузками, является устойчивой и стабильной, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
"Энергосистема России продолжает сохранять устойчивость и стабильность работы, обеспечены резервы генерирующих мощностей, резервы пропускной способности магистрального сетевого комплекса", - сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Министр отметил, что в этом году отопительный сезон проходит на фоне роста потребления и максимальных нагрузок на электросетевое оборудование. В частности, Шульгинов напомнил, что в декабре был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, он составил в ЕЭС России 161,5 ГВт, а по России в целом - 163,7 ГВт.
Шульгинов напомнил, что на тепловых станциях созданы запасы топлива, которые превышают утвержденные нормативы. В частности, запасы угля составляют более 13 миллионов тонн, мазута - больше 2 миллионов тонн.