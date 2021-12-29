https://ria.ru/20211229/elektroenergiya-1765968272.html
Россия нарастит экспорт электроэнергии в Китай до рекордного уровня
Россия нарастит экспорт электроэнергии в Китай до рекордного уровня - РИА Новости, 29.12.2021
Россия нарастит экспорт электроэнергии в Китай до рекордного уровня
"Интер РАО", единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, подписал контракты на рекордные поставки в Китай в 2022 году - до 4,4 миллиарда... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:04
2021-12-29T12:04
2021-12-29T12:04
россия-китай: главное
китай
александр новак
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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". "Интер РАО", единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, подписал контракты на рекордные поставки в Китай в 2022 году - до 4,4 миллиарда киловатт-час, передает интернет-издание ФАН со ссылкой на пресс-службу компании.Вице-премьер России Александр Новак ранее отмечал, что поставки российской электроэнергии в КНР по итогам текущего года достигнут 4 миллиарда киловатт-час. Также чиновник не исключил возможность их дальнейшего увеличения.Компания "Интер РАНО" еще в октябре текущего года практически в два раза нарастила экспорт электроэнергии на территорию Китая. Поводом для этого стал запрос со стороны Пекина на фоне энергетического дефицита, вызванного газовым кризисом в Европе. Предприятия КНР тогда столкнулись с массовыми отключениями из-за перебоев на электростанциях.
https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html
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