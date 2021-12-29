https://ria.ru/20211229/elektroenergiya-1765968272.html

Россия нарастит экспорт электроэнергии в Китай до рекордного уровня

Россия нарастит экспорт электроэнергии в Китай до рекордного уровня - РИА Новости, 29.12.2021

Россия нарастит экспорт электроэнергии в Китай до рекордного уровня

"Интер РАО", единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, подписал контракты на рекордные поставки в Китай в 2022 году - до 4,4 миллиарда... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:04

2021-12-29T12:04

2021-12-29T12:04

россия-китай: главное

китай

александр новак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32460/76/324607666_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_66372b43590f44e3ce0491273cdcdc9f.jpg

МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". "Интер РАО", единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, подписал контракты на рекордные поставки в Китай в 2022 году - до 4,4 миллиарда киловатт-час, передает интернет-издание ФАН со ссылкой на пресс-службу компании.Вице-премьер России Александр Новак ранее отмечал, что поставки российской электроэнергии в КНР по итогам текущего года достигнут 4 миллиарда киловатт-час. Также чиновник не исключил возможность их дальнейшего увеличения.Компания "Интер РАНО" еще в октябре текущего года практически в два раза нарастила экспорт электроэнергии на территорию Китая. Поводом для этого стал запрос со стороны Пекина на фоне энергетического дефицита, вызванного газовым кризисом в Европе. Предприятия КНР тогда столкнулись с массовыми отключениями из-за перебоев на электростанциях.

https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, александр новак, россия