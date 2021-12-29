https://ria.ru/20211229/elektrichestvo-1766050507.html
Путин призвал вести поставки электроэнергии в дома ритмично и без сбоев
Путин призвал вести поставки электроэнергии в дома ритмично и без сбоев - РИА Новости, 29.12.2021
Путин призвал вести поставки электроэнергии в дома ритмично и без сбоев
Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы в каждом российском городе дома и промышленные предприятия были обеспечены электричеством, а поставки... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:46
2021-12-29T17:46
2021-12-29T18:01
электричество
общество
владимир путин
жкх
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы в каждом российском городе дома и промышленные предприятия были обеспечены электричеством, а поставки энергоресурсов велись ритмично и без сбоев, особенно в период низких температур."Наша важнейшая задача - чтобы везде, в каждом городе и поселке страны квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством. Чтобы система ЖКХ, особенно зимой, в период низких температур, работала отлажено и четко, а поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
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электричество, общество, владимир путин, жкх, россия
17:46 29.12.2021 (обновлено: 18:01 29.12.2021)
Путин призвал вести поставки электроэнергии в дома ритмично и без сбоев
Путин: важно, чтобы в каждом городе дома и предприятия были обеспечены электричеством