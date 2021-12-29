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Хью Джекман заразился коронавирусом
Хью Джекман заразился коронавирусом - РИА Новости, 29.12.2021
Хью Джекман заразился коронавирусом
Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:25
2021-12-29T13:25
2021-12-29T13:26
шоубиз
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хью джекман
знаменитости
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду.Актер заверил, что сделает все, чтобы как можно быстрее выздороветь и вернуться к работе.Ранее актер признался, что у него заподозрили рецидив рака. Врачи обнаружили у артиста новообразование на носу.
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шоу-бизнес, хью джекман, знаменитости
13:25 29.12.2021 (обновлено: 13:26 29.12.2021)
Хью Джекман заразился коронавирусом
Хью Джекман сдал положительный тест на коронавирус