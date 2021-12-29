Хью Джекман заразился коронавирусом

"Я просто хотел, чтобы вы услышали от меня, что я сдал этим утром положительный тест на COVID. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке", – сказал Джекман на видеозаписи, которую разместил в социальных сетях.