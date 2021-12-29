https://ria.ru/20211229/dtp-1765936339.html

В ДТП с двумя авто в Челябинской области погибли два человека

В ДТП с двумя авто в Челябинской области погибли два человека - РИА Новости, 29.12.2021

В ДТП с двумя авто в Челябинской области погибли два человека

Два автомобиля столкнулись в среду ночью на дороге в Челябинской области, в аварии погибли оба водителя, три пассажира были госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:50

2021-12-29T08:50

2021-12-29T08:50

происшествия

челябинская область

сосновский район

челябинск

авто

угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в среду ночью на дороге в Челябинской области, в аварии погибли оба водителя, три пассажира были госпитализированы, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло 29 декабря в 00.55 (22.55 28 декабря мск) на 7 километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым на территории Сосновского района."Водитель, 21-летний молодой человек, управляя автомобилем "ВАЗ-211540", при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Kia Ria под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.Из автомобиля Kia были госпитализированы пострадавшие, три пассажира: мужчины 20 и 31 лет, девушка 25 лет, уточняется в сообщении.Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавляется в сообщении.В настоящее время известно, что автомобилем "ВАЗ" управлял житель Аргаяшского района, его водительский стаж с 2018 года, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, вторым автомобилем управлял житель города Челябинска, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20211227/dtp-1765739894.html

https://ria.ru/20211226/dtp-1765539495.html

челябинская область

сосновский район

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происшествия, челябинская область, сосновский район, челябинск, авто, угибдд