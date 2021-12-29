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ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.12.2021
ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 127 раз в 2021 году фиксировали в отчетах присутствие украинских силовиков на участке разведения сил и... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T23:38
2021-12-29T23:38
в мире
москва
луганская народная республика
обсе
сцкк
смм обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 127 раз в 2021 году фиксировали в отчетах присутствие украинских силовиков на участке разведения сил и средств в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил."В течение года СММ ОБСЕ 127 раз фиксировала нахождение военных на бывших позициях вооруженных сил Украины в пределах участка разведения № 2 "Золотое", а также пяти единиц техники", - сказал представитель ЛНР в СЦКК журналистам.Он уточнил, что наблюдатели СММ ОБСЕ также сообщали о фактах продления траншей украинскими силовиками."Все это является грубым нарушением достигнутых договоренностей, подписанных украинской стороной", - дополнил офицер СЦКК.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, москва, луганская народная республика, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
23:38 29.12.2021
 
ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ОБСЕ зафиксировала 127 раз за год украинских военных в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 127 раз в 2021 году фиксировали в отчетах присутствие украинских силовиков на участке разведения сил и средств в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил.
Патруль ОБСЕ у КПП Золотое в Донбассе
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В ЛНР назвали участок разведения сил у Золотого горячей точкой
"В течение года СММ ОБСЕ 127 раз фиксировала нахождение военных на бывших позициях вооруженных сил Украины в пределах участка разведения № 2 "Золотое", а также пяти единиц техники", - сказал представитель ЛНР в СЦКК журналистам.
Он уточнил, что наблюдатели СММ ОБСЕ также сообщали о фактах продления траншей украинскими силовиками.
"Все это является грубым нарушением достигнутых договоренностей, подписанных украинской стороной", - дополнил офицер СЦКК.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
16:11
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В миреМоскваЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСЦККСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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