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ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения людей
ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения людей - РИА Новости, 29.12.2021
ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения людей
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ)... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:11
2021-12-29T16:11
в мире
киев
луганск
луганская народная республика
обсе
сцкк
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание Киевом офицера ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка и двух сотрудников оборонного ведомства республики.В среду Народная милиция ЛНР обвинила Киев в захвате сотрудника оборонного ведомства республики. Подобный случай с похищением сотрудника оборонного ведомства ЛНР был зафиксирован также в ноябре. В октябре Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов."Действия украинских диверсантов полностью повторяют предыдущих два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка в октябре этого года. Оба этих факта и новое похищение стали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства миссии", - сказал Филипоненко журналистам.Он назвал похищение сотрудника Народной милиции ЛНР "открытым актом агрессии" со стороны украинских силовиков."Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
https://ria.ru/20211229/donbass-1765970196.html
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в мире, киев, луганск, луганская народная республика, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр
16:11 29.12.2021
 
ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения людей

ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения ополченцев и представителя в СЦКК

© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание Киевом офицера ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка и двух сотрудников оборонного ведомства республики.
В среду Народная милиция ЛНР обвинила Киев в захвате сотрудника оборонного ведомства республики. Подобный случай с похищением сотрудника оборонного ведомства ЛНР был зафиксирован также в ноябре. В октябре Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
12:12
Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР
"Действия украинских диверсантов полностью повторяют предыдущих два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка в октябре этого года. Оба этих факта и новое похищение стали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства миссии", - сказал Филипоненко журналистам.
Он назвал похищение сотрудника Народной милиции ЛНР "открытым актом агрессии" со стороны украинских силовиков.
"Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
14:53Сказано в эфире
Политолог: похищение сотрудника Народной милиции ЛНР – большая ошибка Киева
 
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