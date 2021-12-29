https://ria.ru/20211229/donbass-1766026527.html

ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения людей

ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения людей - РИА Новости, 29.12.2021

ЛНР обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на похищения людей

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ)... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:11

2021-12-29T16:11

2021-12-29T16:11

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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание Киевом офицера ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка и двух сотрудников оборонного ведомства республики.В среду Народная милиция ЛНР обвинила Киев в захвате сотрудника оборонного ведомства республики. Подобный случай с похищением сотрудника оборонного ведомства ЛНР был зафиксирован также в ноябре. В октябре Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов."Действия украинских диверсантов полностью повторяют предыдущих два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка в октябре этого года. Оба этих факта и новое похищение стали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства миссии", - сказал Филипоненко журналистам.Он назвал похищение сотрудника Народной милиции ЛНР "открытым актом агрессии" со стороны украинских силовиков."Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.

https://ria.ru/20211229/donbass-1765970196.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/lnr-1766009669.html

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в мире, киев, луганск, луганская народная республика, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр