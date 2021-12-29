12:12 29.12.2021 (обновлено: 14:26 29.12.2021)
Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими диверсантами
© РИА НовостиРуководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко
ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики увезли в неизвестном направлении у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
К похищению, как считают в Луганске, причастны киевские диверсанты.
"Двадцать седьмого декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики", — рассказал Филипоненко журналистам.
По его словам, на месте, где находился силовик, обнаружили следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него силы.
Представитель Народной милиции обвинил Киев в оказании давления на сотрудника оборонного ведомства ЛНР.
"По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинских боевиков", — заявил он.
"По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинских боевиков", — заявил он.
Ранее Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у Золотого в Донбассе.
Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинская сторона направила в Донбасс половину всего личного состава своих Вооруженных сил.