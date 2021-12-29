Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/donbass-1765970196.html
Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР
Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.12.2021
Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР
Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики увезли в неизвестном направлении у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:12
2021-12-29T14:26
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765988670_0:317:2730:1853_1920x0_80_0_0_fca09cc818b387ba77df4f2485be73c4.jpg
ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики увезли в неизвестном направлении у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.К похищению, как считают в Луганске, причастны киевские диверсанты."Двадцать седьмого декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики", — рассказал Филипоненко журналистам.По его словам, на месте, где находился силовик, обнаружили следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него силы.Представитель Народной милиции обвинил Киев в оказании давления на сотрудника оборонного ведомства ЛНР."По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинских боевиков", — заявил он.Ранее Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у Золотого в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинская сторона направила в Донбасс половину всего личного состава своих Вооруженных сил.Кроме того, Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к ее границам и увеличением числа западных инструкторов на востоке Украины. Страны Запада продолжают оказывать киевским властям военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в регионе.
https://ria.ru/20211229/donbass-1765960861.html
https://ria.ru/20211226/donbass-1765530964.html
https://ria.ru/20211229/donbass-1765959485.html
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765988670_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_83a81a9c8d4719193f9a3a6a2242b3b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:12 29.12.2021 (обновлено: 14:26 29.12.2021)
 
Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими диверсантами

© РИА НовостиРуководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко
Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики увезли в неизвестном направлении у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
К похищению, как считают в Луганске, причастны киевские диверсанты.
"Двадцать седьмого декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики", — рассказал Филипоненко журналистам.
По его словам, на месте, где находился силовик, обнаружили следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него силы.
Военнослужащий армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
11:34
В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
Представитель Народной милиции обвинил Киев в оказании давления на сотрудника оборонного ведомства ЛНР.

"По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинских боевиков", — заявил он.
Ранее Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у Золотого в Донбассе.
ОБСЕ мониторят участок у КПП Станица Луганская в Донбассе на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 12:08
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинская сторона направила в Донбасс половину всего личного состава своих Вооруженных сил.
Кроме того, Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к ее границам и увеличением числа западных инструкторов на востоке Украины. Страны Запада продолжают оказывать киевским властям военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в регионе.
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
11:30
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран