https://ria.ru/20211229/donbass-1765970196.html

Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР

Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.12.2021

Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР

Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики увезли в неизвестном направлении у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:12

2021-12-29T12:12

2021-12-29T14:26

в мире

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики увезли в неизвестном направлении у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.К похищению, как считают в Луганске, причастны киевские диверсанты."Двадцать седьмого декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики", — рассказал Филипоненко журналистам.По его словам, на месте, где находился силовик, обнаружили следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него силы.Представитель Народной милиции обвинил Киев в оказании давления на сотрудника оборонного ведомства ЛНР."По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинских боевиков", — заявил он.Ранее Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у Золотого в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинская сторона направила в Донбасс половину всего личного состава своих Вооруженных сил.Кроме того, Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к ее границам и увеличением числа западных инструкторов на востоке Украины. Страны Запада продолжают оказывать киевским властям военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в регионе.

https://ria.ru/20211229/donbass-1765960861.html

https://ria.ru/20211226/donbass-1765530964.html

https://ria.ru/20211229/donbass-1765959485.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр