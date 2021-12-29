https://ria.ru/20211229/donbass-1765960861.html
В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 29.12.2021
В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:34
2021-12-29T11:34
2021-12-29T11:34
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Новотошковское мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков - ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики скрывают от наблюдателей миссии технику и вооружение, размещенные в данном районе.
https://ria.ru/20211229/donbass-1765959485.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских силовиков у поселка Новотошковское