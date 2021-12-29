https://ria.ru/20211229/donbass-1765959485.html

В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе

В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе - РИА Новости, 29.12.2021

В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:30

2021-12-29T11:30

2021-12-29T11:30

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киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил."На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано нахождение двух военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, "строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".

https://ria.ru/20211228/snaypery-1765861913.html

https://ria.ru/20211227/lnr-1765728815.html

киев

луганская народная республика

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр