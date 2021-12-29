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В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе - РИА Новости, 29.12.2021
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:30
2021-12-29T11:30
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил."На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано нахождение двух военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, "строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".
https://ria.ru/20211228/snaypery-1765861913.html
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киев
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:30 29.12.2021
 
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе

Народная милиция ЛНР зафиксировала украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил.
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 16:27
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов на линию соприкосновения
"На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано нахождение двух военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, "строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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