https://ria.ru/20211229/donbass-1765959485.html
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе - РИА Новости, 29.12.2021
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:30
2021-12-29T11:30
2021-12-29T11:30
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киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил."На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано нахождение двух военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, "строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".
https://ria.ru/20211228/snaypery-1765861913.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе
Народная милиция ЛНР зафиксировала украинских силовиков на месте отвода сил в Донбассе