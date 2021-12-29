https://ria.ru/20211229/delo-1766036594.html

В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения

В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения - РИА Новости, 29.12.2021

В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения

После гибели ребенка в Дубне от обморожения завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:02

2021-12-29T17:02

2021-12-29T17:10

происшествия

московская область (подмосковье)

дубна

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. После гибели ребенка в Дубне от обморожения завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.По информации подмосковной прокуратуры, вечером 28 декабря на улице нашли тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным регионального главка СК, ребенок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до нее не добрался, домой не вернулся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)", — сказала Врадий.Отмечается, что тело нашли без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта, мальчик умер от переохлаждения.Сейчас сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили членов семьи, посмотрели видео с камер наружного наблюдения, где зафиксирован маршрут передвижения ребенка. Назначена судмедэкспертиза, изучаются условия проживания мальчика.

https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html

https://ria.ru/20211229/malchik-1765985207.html

московская область (подмосковье)

дубна

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происшествия, московская область (подмосковье), дубна