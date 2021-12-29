https://ria.ru/20211229/delo-1766036594.html
В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения
В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения - РИА Новости, 29.12.2021
В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения
После гибели ребенка в Дубне от обморожения завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:02
2021-12-29T17:02
2021-12-29T17:10
происшествия
московская область (подмосковье)
дубна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. После гибели ребенка в Дубне от обморожения завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.По информации подмосковной прокуратуры, вечером 28 декабря на улице нашли тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным регионального главка СК, ребенок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до нее не добрался, домой не вернулся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)", — сказала Врадий.Отмечается, что тело нашли без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта, мальчик умер от переохлаждения.Сейчас сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили членов семьи, посмотрели видео с камер наружного наблюдения, где зафиксирован маршрут передвижения ребенка. Назначена судмедэкспертиза, изучаются условия проживания мальчика.
https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html
https://ria.ru/20211229/malchik-1765985207.html
московская область (подмосковье)
дубна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), дубна
17:02 29.12.2021 (обновлено: 17:10 29.12.2021)
В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения
В Дубне завели уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика от обморожения