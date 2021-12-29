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В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения
В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения - РИА Новости, 29.12.2021
В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения
После гибели ребенка в Дубне от обморожения завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:02
2021-12-29T17:10
происшествия
московская область (подмосковье)
дубна
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. После гибели ребенка в Дубне от обморожения завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.По информации подмосковной прокуратуры, вечером 28 декабря на улице нашли тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным регионального главка СК, ребенок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до нее не добрался, домой не вернулся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)", — сказала Врадий.Отмечается, что тело нашли без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта, мальчик умер от переохлаждения.Сейчас сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили членов семьи, посмотрели видео с камер наружного наблюдения, где зафиксирован маршрут передвижения ребенка. Назначена судмедэкспертиза, изучаются условия проживания мальчика.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), дубна
17:02 29.12.2021 (обновлено: 17:10 29.12.2021)
 
В Дубне завели уголовное дело после гибели ребенка от обморожения

В Дубне завели уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика от обморожения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. После гибели ребенка в Дубне от обморожения завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
По информации подмосковной прокуратуры, вечером 28 декабря на улице нашли тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным регионального главка СК, ребенок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до нее не добрался, домой не вернулся.
Видео с камеры наблюдений в Дубне, где накануне от обморожения умер мальчик - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 11:01
Погибший в Подмосковье ребенок попал на видео незадолго до трагедии
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)", — сказала Врадий.
Отмечается, что тело нашли без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта, мальчик умер от переохлаждения.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили членов семьи, посмотрели видео с камер наружного наблюдения, где зафиксирован маршрут передвижения ребенка. Назначена судмедэкспертиза, изучаются условия проживания мальчика.
Видео с камеры наблюдений в Дубне, где накануне от обморожения умер мальчик - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Дубна
 
 
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