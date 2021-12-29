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В Татарстане уволили чиновницу, которая высказалась о приезде русских

В Татарстане уволили чиновницу, которая высказалась о приезде русских - РИА Новости, 29.12.2021

В Татарстане уволили чиновницу, которая высказалась о приезде русских

Заместитель главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянова досрочно уйдет с поста за высказывания по поводу "приезда русских", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:37

2021-12-29T14:37

2021-12-29T17:51

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УФА, 29 дек — РИА Новости. Заместитель главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянова досрочно уйдет с поста за высказывания по поводу "приезда русских", сообщили РИА Новости в пресс-службе президента региона.Ранее некоторые телеграм-каналы опубликовали аудиозапись — как утверждают СМИ, на ней голос Галимяновой. Женщина на записи говорит, что Актанышский район считается "татарским" и "власти не хотят появления в районе церквей и приезда русских, чтобы сохранить татарскую национальность". Эти слова она произносит на родном языке. В пресс-службе главы республики рассказали, что 29 декабря на внеочередном заседании совета вынесли вопрос о досрочном прекращении полномочий чиновницы."Депутаты района проголосовали "за", — отметили там.

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происшествия, общество, республика татарстан (татарстан), россия, религия