https://ria.ru/20211229/chinovnik-1766029177.html

В кузбасском заповеднике задержали чиновника с ружьем, удочкой и хариусами

В кузбасском заповеднике задержали чиновника с ружьем, удочкой и хариусами - РИА Новости, 29.12.2021

В кузбасском заповеднике задержали чиновника с ружьем, удочкой и хариусами

Госинспекторы в кузбасском заповеднике задержали чиновника, который находился там незаконно, при себе у него было оружие и удочка, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:20

2021-12-29T16:20

2021-12-29T16:27

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Госинспекторы в кузбасском заповеднике задержали чиновника, который находился там незаконно, при себе у него было оружие и удочка, сообщается на сайте заповедника."Государственная инспекция заповедника "Кузнецкий Алатау" задержала сотрудника департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Григорьева Владимира Владимировича. Задержание произошло в охранной зоне заповедника "Кузнецкий Алатау"… При задержании были изъяты 45 хариусов и орудие лова – удочка", – говорится в сообщении.Также с собой у чиновника был карабин "Тигр" с 40 патронами. Подчеркивается, что разрешительных документов на нахождение на охраняемой природной территории и документов на карабин при нем не оказалось.По словам задержанного, в заповедные места он отправился на снегоходе, который утопил, не рассчитав глубину реки Средняя Терсь.Отмечается, что в момент задержания Григорьев находился при исполнении служебных обязанностей – на выездном обследовании охотничьих угодий и иных территорий, поэтому нарушитель понесет наказание как должностное лицо.Подчеркивается, что в 2016 году Григорьев уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Но это не помешало ему стать инспектором департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.По данным заповедника, в июне 2021 года Григорьев незаконно находился на территории заповедника "Кузнецкий Алатау" на транспортном средстве. По данному факту департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса Григорьеву было вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

https://ria.ru/20211120/losi-1759825597.html

https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область