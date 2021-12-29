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В кузбасском заповеднике задержали чиновника с ружьем, удочкой и хариусами
В кузбасском заповеднике задержали чиновника с ружьем, удочкой и хариусами - РИА Новости, 29.12.2021
В кузбасском заповеднике задержали чиновника с ружьем, удочкой и хариусами
Госинспекторы в кузбасском заповеднике задержали чиновника, который находился там незаконно, при себе у него было оружие и удочка, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:20
2021-12-29T16:27
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Госинспекторы в кузбасском заповеднике задержали чиновника, который находился там незаконно, при себе у него было оружие и удочка, сообщается на сайте заповедника."Государственная инспекция заповедника "Кузнецкий Алатау" задержала сотрудника департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Григорьева Владимира Владимировича. Задержание произошло в охранной зоне заповедника "Кузнецкий Алатау"… При задержании были изъяты 45 хариусов и орудие лова – удочка", – говорится в сообщении.Также с собой у чиновника был карабин "Тигр" с 40 патронами. Подчеркивается, что разрешительных документов на нахождение на охраняемой природной территории и документов на карабин при нем не оказалось.По словам задержанного, в заповедные места он отправился на снегоходе, который утопил, не рассчитав глубину реки Средняя Терсь.Отмечается, что в момент задержания Григорьев находился при исполнении служебных обязанностей – на выездном обследовании охотничьих угодий и иных территорий, поэтому нарушитель понесет наказание как должностное лицо.Подчеркивается, что в 2016 году Григорьев уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Но это не помешало ему стать инспектором департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.По данным заповедника, в июне 2021 года Григорьев незаконно находился на территории заповедника "Кузнецкий Алатау" на транспортном средстве. По данному факту департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса Григорьеву было вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
https://ria.ru/20211120/losi-1759825597.html
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происшествия, кемеровская область
16:20 29.12.2021 (обновлено: 16:27 29.12.2021)
 
В кузбасском заповеднике задержали чиновника с ружьем, удочкой и хариусами

В кузбасском заповеднике задержали чиновника с карабином, удочкой и хариусами

© РИА Новости / Борис ПриходькоЗаповедник "Кузнецкий Алатау"
Заповедник Кузнецкий Алатау - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Борис Приходько
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Госинспекторы в кузбасском заповеднике задержали чиновника, который находился там незаконно, при себе у него было оружие и удочка, сообщается на сайте заповедника.
"Государственная инспекция заповедника "Кузнецкий Алатау" задержала сотрудника департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Григорьева Владимира Владимировича. Задержание произошло в охранной зоне заповедника "Кузнецкий Алатау"… При задержании были изъяты 45 хариусов и орудие лова – удочка", – говорится в сообщении.
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Также с собой у чиновника был карабин "Тигр" с 40 патронами. Подчеркивается, что разрешительных документов на нахождение на охраняемой природной территории и документов на карабин при нем не оказалось.
По словам задержанного, в заповедные места он отправился на снегоходе, который утопил, не рассчитав глубину реки Средняя Терсь.
Отмечается, что в момент задержания Григорьев находился при исполнении служебных обязанностей – на выездном обследовании охотничьих угодий и иных территорий, поэтому нарушитель понесет наказание как должностное лицо.
Подчеркивается, что в 2016 году Григорьев уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Но это не помешало ему стать инспектором департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.
По данным заповедника, в июне 2021 года Григорьев незаконно находился на территории заповедника "Кузнецкий Алатау" на транспортном средстве. По данному факту департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса Григорьеву было вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
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