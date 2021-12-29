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Туризм
https://ria.ru/20211229/chernogoriya-1766067647.html
Власти Черногории планируют ужесточить правила въезда в страну
Власти Черногории планируют ужесточить правила въезда в страну - РИА Новости, 29.12.2021
Власти Черногории планируют ужесточить правила въезда в страну
Власти Черногории запретят въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января, сообщает издание Vijesti. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:22
2021-12-29T19:22
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти Черногории запретят въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января, сообщает издание Vijesti.По новым правилам, со 2 января попасть в Черногорию могут только полностью вакцинированные или переболевшие путешественники. При этом они должны предъявить еще либо результаты ПЦР-анализа не старше 72 часов, либо теста на антиген, сделанного за последние двое суток.Сейчас для пересечения границы зарубежные гости могут предоставить либо сертификат о вакцинации или ревакцинации ("Спутник V" признается), либо справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Оба документа должны быть не старше шести месяцев.Не прошедшие иммунизацию могли въехать в страну, предъявив либо результат ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов.Правительство поменяло правила в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Помимо ужесточения условий посещения страны, власти ограничили работу развлекательных центров, ресторанов, магазинов, спортклубов, других заведений. Массовые мероприятия тоже запрещены.
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черногория, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19
19:22 29.12.2021
 
Власти Черногории планируют ужесточить правила въезда в страну

Власти Черногории решили в январе закрыть границу для непривитых туристов

© Depositphotos / MonktwinsБудва
Будва - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Depositphotos / Monktwins
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти Черногории запретят въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января, сообщает издание Vijesti.
По новым правилам, со 2 января попасть в Черногорию могут только полностью вакцинированные или переболевшие путешественники. При этом они должны предъявить еще либо результаты ПЦР-анализа не старше 72 часов, либо теста на антиген, сделанного за последние двое суток.
Сейчас для пересечения границы зарубежные гости могут предоставить либо сертификат о вакцинации или ревакцинации ("Спутник V" признается), либо справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Оба документа должны быть не старше шести месяцев.
Не прошедшие иммунизацию могли въехать в страну, предъявив либо результат ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов.
Правительство поменяло правила в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Помимо ужесточения условий посещения страны, власти ограничили работу развлекательных центров, ресторанов, магазинов, спортклубов, других заведений. Массовые мероприятия тоже запрещены.
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