Защита бизнесмена Быкова попросила о новом рассмотрении дела
Защита бизнесмена Быкова просит о новом рассмотрении дела об организации двойного убийства
© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда / Перейти в фотобанкБизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году
КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Защита бизнесмена Анатолия Быкова просит Красноярский краевой суд отменить приговор суда первой инстанции по делу об организации двойного убийства в 1994 году и вернуть дело на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости адвокат осужденного Алексей Прохоров.
В краевом суде РИА Новости сообщили, что жалоба поступила.
Свердловский районный суд Красноярска на основании вердикта присяжных 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.
"Поскольку дело рассмотрено судом присяжных в первой инстанции, естественно, мы просим отменить вынесенный приговор и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. То есть мы просим отменить приговор, направить дело в Свердловский районный суд для сбора новой коллегии присяжных и нового рассмотрения дела по существу в соответствии с полной реализацией принципов состязательности равенства сторон", - сказал Прохоров.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
30 сентября, 06:11Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО