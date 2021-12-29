https://ria.ru/20211229/bykov-1766002325.html

Защита бизнесмена Быкова попросила о новом рассмотрении дела

Защита бизнесмена Быкова попросила о новом рассмотрении дела - РИА Новости, 29.12.2021

Защита бизнесмена Быкова попросила о новом рассмотрении дела

Защита бизнесмена Анатолия Быкова просит Красноярский краевой суд отменить приговор суда первой инстанции по делу об организации двойного убийства в 1994 году и РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:29

2021-12-29T14:29

2021-12-29T14:29

происшествия

красноярск

красноярский край

красноярский краевой суд

красноярский алюминиевый завод

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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Защита бизнесмена Анатолия Быкова просит Красноярский краевой суд отменить приговор суда первой инстанции по делу об организации двойного убийства в 1994 году и вернуть дело на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости адвокат осужденного Алексей Прохоров.В краевом суде РИА Новости сообщили, что жалоба поступила.Свердловский районный суд Красноярска на основании вердикта присяжных 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор."Поскольку дело рассмотрено судом присяжных в первой инстанции, естественно, мы просим отменить вынесенный приговор и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. То есть мы просим отменить приговор, направить дело в Свердловский районный суд для сбора новой коллегии присяжных и нового рассмотрения дела по существу в соответствии с полной реализацией принципов состязательности равенства сторон", - сказал Прохоров.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

https://ria.ru/20211022/uscherb-1755840623.html

https://ria.ru/20210930/bykov-1752423615.html

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