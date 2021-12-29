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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211229/biryukov-1766000328.html
Бирюков: 1,6 тысяч новогодних и рождественских плакатов украсили Москву
Бирюков: 1,6 тысяч новогодних и рождественских плакатов украсили Москву - РИА Новости, 29.12.2021
Бирюков: 1,6 тысяч новогодних и рождественских плакатов украсили Москву
Москву украсили новогодними и рождественскими плакатами, в общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах их установлено 1,6... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:17
2021-12-29T14:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москву украсили новогодними и рождественскими плакатами, в общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах их установлено 1,6 тысячи, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством. В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 1,6 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили более 4 тысячи объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары, и свыше 1 тысячи елей."В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - напомнил также Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для украшения Москвы используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
14:17 29.12.2021
 

Бирюков: 1,6 тысяч новогодних и рождественских плакатов украсили Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москву украсили новогодними и рождественскими плакатами, в общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах их установлено 1,6 тысячи, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством. В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 1,6 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили более 4 тысячи объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары, и свыше 1 тысячи елей.
"В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - напомнил также Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для украшения Москвы используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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