https://ria.ru/20211229/biryukov-1766000328.html

Бирюков: 1,6 тысяч новогодних и рождественских плакатов украсили Москву

Бирюков: 1,6 тысяч новогодних и рождественских плакатов украсили Москву - РИА Новости, 29.12.2021

Бирюков: 1,6 тысяч новогодних и рождественских плакатов украсили Москву

Москву украсили новогодними и рождественскими плакатами, в общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах их установлено 1,6... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:17

2021-12-29T14:17

2021-12-29T14:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москву украсили новогодними и рождественскими плакатами, в общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах их установлено 1,6 тысячи, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством. В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 1,6 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили более 4 тысячи объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары, и свыше 1 тысячи елей."В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - напомнил также Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для украшения Москвы используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

https://realty.ria.ru/20211229/moskva-1765978287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы