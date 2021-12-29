https://ria.ru/20211229/bezrabotitsa-1765933612.html

Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз

Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз - РИА Новости, 29.12.2021

Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз

Уровень регистрируемой безработицы в Москвы, выросший на пике пандемии COVID-19 до 3%, снизился в шесть раз, говорится на официальном сайте мэра и правительства РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:16

2021-12-29T08:16

2021-12-29T08:16

общество

московский метрополитен

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Москвы, выросший на пике пандемии COVID-19 до 3%, снизился в шесть раз, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову."Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до 3%, снизился в шесть раз. Только в текущем году он сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года. Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии", — рассказала заммэра.Ракова добавила, что число вакансий составляет более 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных. Одному соискателю доступно примерно 10 вакансий.Она подчеркнула, что московская служба занятости внедряет в работу такие сервисы, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профобучения."В 2021 году стала доступна новая онлайн-форма поиска работы на портале mos.ru. А еще благодаря запуску ассесмент-центра, где первым партнером площадки стал Московский метрополитен, мы почти из 1,1 тысячи соискателей трудоустроили более 200 кандидатов. Всего же с 2020 года трудоустроились свыше четверти миллиона человек, из них более 110 тысяч в этом году", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20211115/rezyume-1759149994.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, московский метрополитен, москва, анастасия ракова