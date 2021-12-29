https://ria.ru/20211229/bezrabotitsa-1765933612.html
Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз
Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз - РИА Новости, 29.12.2021
Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз
Уровень регистрируемой безработицы в Москвы, выросший на пике пандемии COVID-19 до 3%, снизился в шесть раз, говорится на официальном сайте мэра и правительства РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:16
2021-12-29T08:16
2021-12-29T08:16
общество
московский метрополитен
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Москвы, выросший на пике пандемии COVID-19 до 3%, снизился в шесть раз, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову."Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до 3%, снизился в шесть раз. Только в текущем году он сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года. Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии", — рассказала заммэра.Ракова добавила, что число вакансий составляет более 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных. Одному соискателю доступно примерно 10 вакансий.Она подчеркнула, что московская служба занятости внедряет в работу такие сервисы, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профобучения."В 2021 году стала доступна новая онлайн-форма поиска работы на портале mos.ru. А еще благодаря запуску ассесмент-центра, где первым партнером площадки стал Московский метрополитен, мы почти из 1,1 тысячи соискателей трудоустроили более 200 кандидатов. Всего же с 2020 года трудоустроились свыше четверти миллиона человек, из них более 110 тысяч в этом году", - добавила Ракова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московский метрополитен, москва, анастасия ракова
Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз
Уровень выросшей на пике пандемии безработицы в Москве снизился в шесть раз
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Уровень регистрируемой безработицы в Москвы
, выросший на пике пандемии COVID-19 до 3%, снизился в шесть раз, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову
.
"Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до 3%, снизился в шесть раз. Только в текущем году он сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года. Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии", — рассказала заммэра.
Ракова добавила, что число вакансий составляет более 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных. Одному соискателю доступно примерно 10 вакансий.
Она подчеркнула, что московская служба занятости внедряет в работу такие сервисы, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профобучения.
"В 2021 году стала доступна новая онлайн-форма поиска работы на портале mos.ru. А еще благодаря запуску ассесмент-центра, где первым партнером площадки стал Московский метрополитен, мы почти из 1,1 тысячи соискателей трудоустроили более 200 кандидатов. Всего же с 2020 года трудоустроились свыше четверти миллиона человек, из них более 110 тысяч в этом году", - добавила Ракова.