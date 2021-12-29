https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html

Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин

Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2021

Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин

Экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы - надежный партнер, исходя не из политических, а из экономических соображений, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:46

2021-12-29T16:46

2021-12-29T17:00

в мире

белоруссия

минск

москва

россия

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766034083_0:442:2855:2048_1920x0_80_0_0_474306c48ede6f9aae5f82cbbb780c2e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы - надежный партнер, исходя не из политических, а из экономических соображений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии... профицит, по-моему, какой-то намечается. Белоруссия для нас надежный партнер. Даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211229/ucheniya-1766033932.html

белоруссия

минск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, москва, россия, владимир путин, александр лукашенко