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Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин
Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2021
Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин
Экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы - надежный партнер, исходя не из политических, а из экономических соображений, заявил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:46
2021-12-29T17:00
в мире
белоруссия
минск
москва
россия
владимир путин
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы - надежный партнер, исходя не из политических, а из экономических соображений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии... профицит, по-моему, какой-то намечается. Белоруссия для нас надежный партнер. Даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики", - сказал Путин.
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в мире, белоруссия, минск, москва, россия, владимир путин, александр лукашенко
16:46 29.12.2021 (обновлено: 17:00 29.12.2021)
 
Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин

Путин: Минск является надежным партнером из экономических соображений, а не политических

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Овальном зале Константиновского дворца
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Овальном зале Константиновского дворца - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы - надежный партнер, исходя не из политических, а из экономических соображений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии... профицит, по-моему, какой-то намечается. Белоруссия для нас надежный партнер. Даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики", - сказал Путин.
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В миреБелоруссияМинскМоскваРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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