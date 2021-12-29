https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html
Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин
Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2021
Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин
Экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы - надежный партнер, исходя не из политических, а из экономических соображений, заявил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:46
2021-12-29T16:46
2021-12-29T17:00
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владимир путин
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы - надежный партнер, исходя не из политических, а из экономических соображений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии... профицит, по-моему, какой-то намечается. Белоруссия для нас надежный партнер. Даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики", - сказал Путин.
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в мире, белоруссия, минск, москва, россия, владимир путин, александр лукашенко
16:46 29.12.2021 (обновлено: 17:00 29.12.2021)
Минск является надежным экономическим партнером для Москвы, заявил Путин
Путин: Минск является надежным партнером из экономических соображений, а не политических