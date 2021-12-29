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В СПЧ приговор россиянину Дудникову в Минске назвали слишком суровым
В СПЧ приговор россиянину Дудникову в Минске назвали слишком суровым - РИА Новости, 29.12.2021
В СПЧ приговор россиянину Дудникову в Минске назвали слишком суровым
Приговор россиянину Егору Дудникову, вынесенный Минским городским судом, выглядит чрезмерно суровым, считают члены комиссии по международному сотрудничеству в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:29
2021-12-29T15:29
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
кгб белоруссии
россия
егор дудников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Приговор россиянину Егору Дудникову, вынесенный Минским городским судом, выглядит чрезмерно суровым, считают члены комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Отмечается, что члены комиссии с тревогой узнали о приговоре, который вынес Минский городской суд 21-летнему россиянину Егору Дудникову, - 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суть противоправных действий россиянина следствие определило как "умышленное совершение действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским"."Без сомнения, подобные действия не могут оставаться безнаказанными, но у членов комиссии СПЧ вызывает удивление суровость приговора", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.Отмечается, что по статьям УК Белоруссии, которые инкриминировались россиянину, предусмотрены максимальные сроки наказания в размере не более 9 лет лишения свободы. В ходе следствия Егор Дудников сотрудничал с белорусскими правоохранительными органами, давал признательные показания, признал свою вину и на суде.Россиянин был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. По данным следствия, Дудников "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, он озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html
https://ria.ru/20211221/sapega-1764690795.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, россия, егор дудников
15:29 29.12.2021
 
В СПЧ приговор россиянину Дудникову в Минске назвали слишком суровым

В СПЧ приговор россиянину Егору Дудникову в Минске назвали слишком суровым

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкГражданин России Егор Дудников на заседании Минского городского суда
Гражданин России Егор Дудников на заседании Минского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Тамара Беляева
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Приговор россиянину Егору Дудникову, вынесенный Минским городским судом, выглядит чрезмерно суровым, считают члены комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Отмечается, что члены комиссии с тревогой узнали о приговоре, который вынес Минский городской суд 21-летнему россиянину Егору Дудникову, - 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суть противоправных действий россиянина следствие определило как "умышленное совершение действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским".
Гражданин России Егор Дудников, обвиняемый в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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Минский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
"Без сомнения, подобные действия не могут оставаться безнаказанными, но у членов комиссии СПЧ вызывает удивление суровость приговора", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.
Отмечается, что по статьям УК Белоруссии, которые инкриминировались россиянину, предусмотрены максимальные сроки наказания в размере не более 9 лет лишения свободы. В ходе следствия Егор Дудников сотрудничал с белорусскими правоохранительными органами, давал признательные показания, признал свою вину и на суде.
"В этих обстоятельствах приговор к лишению свободы на 11 лет для молодого человека, совершившего серьезную ошибку и признавшего свою вину, выглядит чрезмерно суровым. Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству будет внимательно следить за развитием ситуации с российским гражданином Егором Дудниковым", - подчеркивается в заявлении.
Россиянин был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. По данным следствия, Дудников "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, он озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 12:47
В МИД надеются, что Минск примет правильное решение по делу Сапеги
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииРоссияЕгор Дудников
 
 
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