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Треть американцев не признают победу Байдена на выборах, показал опрос
Треть американцев не признают победу Байдена на выборах, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2021
Треть американцев не признают победу Байдена на выборах, показал опрос
Около трети избирателей в США (33%) считают победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года нелегитимной, следует из опроса Массачусетского университета в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:55
2021-12-29T11:55
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Около трети избирателей в США (33%) считают победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года нелегитимной, следует из опроса Массачусетского университета в Амхерсте.По его данным, 11% респондентов считают победу Байдена "возможно нелегитимной", еще 22% назвали её "однозначно нелегитимной". При этом среди опрошенных республиканцев избрание Байдена не признают 71%, среди демократов - 4%.Противоположного мнения придерживаются 58% респондентов, которые считают его победу "однозначно легитимной" (46%) или "скорее всего легитимной" (12%). Такой точки зрения придерживается подавляющее число демократов (91%) и менее четверти республиканцев (21%). Еще 9% опрошенных затруднились дать ответ."Учитывая, что видные республиканские выборные чиновники, консервативные деятели СМИ и бывший президент (Дональд) Трамп продолжают подвергать сомнению победу Байдена, неудивительно, что 7 из 10 республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа относятся к результатам выборов 2020 года со скептицизмом, если не с откровенным недоверием", - отметили исследователи.Опрос проводился 14-20 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1000 человек. Погрешность составила 3,1%
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в мире, сша, джо байден
11:55 29.12.2021
 
Треть американцев не признают победу Байдена на выборах, показал опрос

Опрос показал, что треть американцев не признают победу Байдена на выборах президента

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Около трети избирателей в США (33%) считают победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года нелегитимной, следует из опроса Массачусетского университета в Амхерсте.
По его данным, 11% респондентов считают победу Байдена "возможно нелегитимной", еще 22% назвали её "однозначно нелегитимной". При этом среди опрошенных республиканцев избрание Байдена не признают 71%, среди демократов - 4%.
Противоположного мнения придерживаются 58% респондентов, которые считают его победу "однозначно легитимной" (46%) или "скорее всего легитимной" (12%). Такой точки зрения придерживается подавляющее число демократов (91%) и менее четверти республиканцев (21%). Еще 9% опрошенных затруднились дать ответ.
"Учитывая, что видные республиканские выборные чиновники, консервативные деятели СМИ и бывший президент (Дональд) Трамп продолжают подвергать сомнению победу Байдена, неудивительно, что 7 из 10 республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа относятся к результатам выборов 2020 года со скептицизмом, если не с откровенным недоверием", - отметили исследователи.
Опрос проводился 14-20 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1000 человек. Погрешность составила 3,1%
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