https://ria.ru/20211229/bayden-1765966420.html

Треть американцев не признают победу Байдена на выборах, показал опрос

Треть американцев не признают победу Байдена на выборах, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2021

Треть американцев не признают победу Байдена на выборах, показал опрос

Около трети избирателей в США (33%) считают победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года нелегитимной, следует из опроса Массачусетского университета в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:55

2021-12-29T11:55

2021-12-29T11:55

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Около трети избирателей в США (33%) считают победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года нелегитимной, следует из опроса Массачусетского университета в Амхерсте.По его данным, 11% респондентов считают победу Байдена "возможно нелегитимной", еще 22% назвали её "однозначно нелегитимной". При этом среди опрошенных республиканцев избрание Байдена не признают 71%, среди демократов - 4%.Противоположного мнения придерживаются 58% респондентов, которые считают его победу "однозначно легитимной" (46%) или "скорее всего легитимной" (12%). Такой точки зрения придерживается подавляющее число демократов (91%) и менее четверти республиканцев (21%). Еще 9% опрошенных затруднились дать ответ."Учитывая, что видные республиканские выборные чиновники, консервативные деятели СМИ и бывший президент (Дональд) Трамп продолжают подвергать сомнению победу Байдена, неудивительно, что 7 из 10 республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа относятся к результатам выборов 2020 года со скептицизмом, если не с откровенным недоверием", - отметили исследователи.Опрос проводился 14-20 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1000 человек. Погрешность составила 3,1%

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/1765867511.html

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в мире, сша, джо байден