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МСП Банк дал старт новому производству в ТОСЭР "Ефремов"

МСП Банк дал старт новому производству в ТОСЭР "Ефремов" - РИА Новости, 29.12.2021

МСП Банк дал старт новому производству в ТОСЭР "Ефремов"

Завод глубокой переработки фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других добавок запущен при поддержке МСП Банка на территории опережающего... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:29

2021-12-29T18:29

2021-12-29T18:30

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Завод глубокой переработки фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других добавок запущен при поддержке МСП Банка на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ефремов" в Тульской области, сообщает пресс-служба банка.Как отметил глава региона Алексей Дюмин, проект важен не только для Ефремова, но и для всей Тульской области: это дополнительные налоговые доходы и создание порядка 100 новых рабочих мест."Один из ключевых инструментов развития промышленности – создание технопарков. Сейчас в нашем регионе уже 7 крупных технопарков. Создание еще одного на территории биотехнологического кластера позволит вывести на новый уровень промышленность Ефремова, а в перспективе – и всей Тульской области", - подчеркнул глава региона, слова которого приводятся в сообщении.Финансирование инвестпроекта осуществил МСП Банк, предоставивший ООО "ПромБиоТехнологии" средства в размере 980 миллионов рублей по ставке 5% годовых в рамках программы Минсельхоза. Средства предоставлены под гарантию Корпорации МСП на 605 миллионов рублей и поручительство Тульского областного гарантийного фонда на 25 миллионов рублей.ООО "ПромБиоТехнологии" создано для реализации высокотехнологичного проекта строительства завода кормового микробиологического белка, аминокислот и пищевых ингредиентов на территории ТОСЭР "Ефремов". Цель проекта - создание современного заводского комплекса с безотходными технологиями, высокой степенью автоматизации и технологичности производства, создание в России нового биотехнологического, инжинирингового центра для разработки новых технологий и продуктов, с выходом на мировой рынок. На текущий момент имеются договоренности на заключение договоров поставки и проведение совместных процедур сертификации производства и продукции с компаниями из Австрии и Литвы.

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