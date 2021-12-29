https://ria.ru/20211229/babushkin-1766018918.html

Астраханский губернатор ответил на слухи о переводе на работу в Москву

Астраханский губернатор ответил на слухи о переводе на работу в Москву - РИА Новости, 29.12.2021

Астраханский губернатор ответил на слухи о переводе на работу в Москву

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на вопрос местной жительницы о его переводе на работу в Москву заявил, что в интернете есть много слухов, а его... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:34

2021-12-29T15:34

2021-12-29T15:34

политика

астраханская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

игорь бабушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на вопрос местной жительницы о его переводе на работу в Москву заявил, что в интернете есть много слухов, а его усилия сейчас сосредоточены на улучшении жизни жителей Астраханской области.Ранее в Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на источники о том, что в скором времени Александр Чуприян покинет пост и.о министра МЧС России, а главным кандидатом на пост министра является Бабушкин."Сейчас в интернете можно найти что угодно, в том числе слухи о том, что губернатор Астраханской области номинируется на ту или иную должность. Хочу сказать, что в 2019 году президент меня направил на работу в Астраханскую область, жители области поддержали меня и доверили управление регионом", - сказал Бабушкин во время прямой линии с населением.Он напомнил, что срок его полномочий заканчивается в 2024 году с возможностью участвовать в следующих выборах. "Поэтому сегодня все мои мысли и силы направлены только на то, как сделать так, чтобы в Астраханской области улучшить жизнь наших жителей и создать условия для развития и привлечения инвестиций", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20211219/mishustin-1764425881.html

https://ria.ru/20210723/astrakhan-1742516997.html

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политика, астраханская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, игорь бабушкин, россия